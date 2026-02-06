DAX24.823 +0,4%Est506.012 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,8300 -3,2%Nas23.031 +2,2%Bitcoin58.150 -2,5%Euro1,1879 +0,5%Öl68,22 +0,2%Gold5.016 +1,1%
Kartellverfahren

Symrise-Aktie im Minus: US-Behörde beendet Wettbewerbsermittlungen

09.02.26 12:14 Uhr
Symrise-Aktie: US-Justiz stellt Kartellermittlungen ein | finanzen.net

Das US-Justizministerium beendet seine Kartellermittlungen gegen Symrise.

Werte in diesem Artikel

Aktien
Aktien
Symrise AG
71,98 EUR -0,58 EUR -0,80%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das US-Justizministerium hat die Ermittlungen wegen des Verdachts auf wettbewerbswidrige Absprachen gegen den Duftstoff- und Aromenhersteller Symrise eingestellt. Ein rechtswidriges Verhalten sei nicht festgestellt worden, wie der DAX-Konzern am Montag auf Basis eines Schreibens der US-amerikanischen Behörde mitteilte. Symrise begrüßte den Schritt und "geht davon aus, dass auch die verbleibenden Untersuchungsbehörden ihre Verfahren gegen das Unternehmen in naher Zukunft abschließen werden." Die Symrise-Aktien reagierten unter dem Strich kaum auf die Nachrichten.

Symrise hatte die Vorwürfe stets zurückgewiesen. Das Unternehmen habe sich an keinen unzulässigen Absprachen mit Wettbewerbern im Bereich des Duftstoffgeschäfts beteiligt. Vor knapp einem Jahr hatte bereits die britische Wettbewerbsbehörde CMA ihr Kartellverfahren Symrise eingestellt.

Erstmals bekanntgeworden waren wettbewerbsrechtliche Ermittlungen im Jahr 2023. Die EU-Kommission hatte damals auch eine Durchsuchung in der Symrise-Zentrale in Holzminden veranlasst und Dokumente sichergestellt. Hintergrund war der Verdacht, das Unternehmen und seine drei größten Wettbewerber könnten ihre Preispolitik abgesprochen haben.

Im XETRA-Handel verliert die Symrise-Aktie am Montag zeitweise 0,88 Prozent auf 71,92 Euro.

/mis/jha/

HOLZMINDEN (dpa-AFX)

Nachrichten zu Symrise AG

Nachrichten zu Symrise AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu Symrise AG

DatumRatingAnalyst
09:46Symrise OverweightJP Morgan Chase & Co.
05.02.2026Symrise HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
02.02.2026Symrise UnderperformJefferies & Company Inc.
19.01.2026Symrise HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.01.2026Symrise KaufenDZ BANK
mehr Analysen