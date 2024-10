Kasachstan stimmt über AKW-Bau ab

ASTANA (dpa-AFX) - Kasachstan hat in einem landesweiten Referendum über den möglichen Bau eines Atomkraftwerks abgestimmt. Wie die Zentrale Wahlkommission in der Hauptstadt Astana mitteilte, beteiligten sich rund zwei Drittel der knapp 7,5 Millionen Stimmberechtigten an der Abstimmung, womit die notwendige Mehrheit für die Gültigkeit erreicht wurde. Erste Ergebnisse seien in den kommenden Tagen zu erwarten, meldete die Agentur Kasinform. Das Endergebnis werde in spätestens sieben Tagen veröffentlicht.

In Kasachstan wird seit Jahren über die Notwendigkeit des Baus von Atomkraftwerken gestritten. Obwohl das Land große Öl- und Gasreserven hat, gibt es Probleme mit der Energieversorgung. Da Kasachstan zugleich auch Uranvorkommen besitzt, könnte Atomstrom die Lösung sein. Allerdings gibt es auch im Land Bewegungen gegen Atomkraftwerke. Daher hatte Präsident Kassym-Schomart Tokajew beschlossen, das Volk darüber abstimmen zu lassen.

Die niedrigste Wahlbeteiligung lag laut zentraler Wahlkommission in Almaty, wo sich nur knapp 23 Prozent der Wahlberechtigten an der Abstimmung beteiligten. Almaty im Südosten der ehemaligen Sowjetrepublik ist der wahrscheinliche Standort des künftigen AKW, sollte eine Mehrheit der Kasachen für den Bau gestimmt haben.

Noch vor dem Referendum war über die mögliche Vergabe des Bauauftrags an ausländische Firmen nachgedacht worden. Neben dem chinesischen Kraftwerksbetreiber CNNC, der südkoreanischen KNHP waren auch die französische EDF (EDF (Electricité de France)) und die russische Rosatom in Betracht gezogen worden.