Kasikornbank mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
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Kasikornbank hat am 21.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.
Bei einem Gewinn je Aktie von 0,21 SGD wurde das EPS des Vorjahres getroffen.
Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 5,18 Prozent auf 2,53 Milliarden SGD. Im Vorjahresviertel hatte Kasikornbank 2,67 Milliarden SGD umgesetzt.
Redaktion finanzen.net
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