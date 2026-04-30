DAX24.292 +1,4%Est505.882 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,04 +2,4%Nas25.114 +0,9%Bitcoin68.441 +2,2%Euro1,1730 -0,1%Öl108,2 -1,0%Gold4.613 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Infineon 623100 SAP 716460 Amazon 906866 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Siemens Energy ENER6Y Alphabet A (ex Google) A14Y6F Volkswagen (VW) vz. 766403 Allianz 840400 Berkshire Hathaway A0YJQ2 Deutsche Telekom 555750 BASF BASF11 NEL ASA A0B733
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach EZB-Entscheid: DAX geht über 24.000-Punkte-Marke ins lange Wochenende -- Apple meldet starke Zahlen -- Reddit, Rivian, VW, RTL, Eli Lilly, Novo Nordisk im Fokus
Top News
Hang Seng-Papier Hang Lung Properties-Aktie: Diese Dividende erhalten Hang Lung Properties-Anteilseigner Hang Seng-Papier Hang Lung Properties-Aktie: Diese Dividende erhalten Hang Lung Properties-Anteilseigner
Ausblick: Pfizer öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal Ausblick: Pfizer öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Kassen-Sparpaket: Miersch und Söder fordern Nachbesserungen

04.05.26 05:31 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - SPD-Fraktionschef Matthias Miersch sieht mit Blick auf das vom Bundeskabinett auf den Weg gebrachte Sparpaket für stabile Beiträge bei den gesetzlichen Krankenkassen noch Diskussionsbedarf. "Die beitragsfreie Mitversicherung ist ein Punkt, über den wir auf alle Fälle sprechen wollen", sagte er in der ZDF-Sendung "Berlin direkt" am Abend.

Es sei klar, dass das parlamentarische Verfahren kein Abnickerverfahren sei. Die Fraktionen beschäftigten sich damit, was das Kabinett entschieden habe. "Und da gehören die unterschiedlichsten Dinge auf den Tisch", sagte Miersch. Das sei normal und gehöre zur Politik dazu.

Söder: Es gibt "eine Reihe von Punkten"

Auch CSU-Chef Markus Söder sieht Nachbesserungsbedarf - zum Beispiel beim Thema Krankenhäuser, sagte Bayerns Ministerpräsident in der ZDF-Sendung. "Auch beim Thema, inwieweit Bürgergeldempfänger von den Krankenkassen-Beitragszahlern in dem Umfang weiter so finanziert werden sollen." Es gebe "eine Reihe von Punkten". "Aber ich glaube, alle sind sich einig, dass am Ende diese Reform kommen wird und kommen muss."

Das Sparpaket für stabile Beiträge bei den gesetzlichen Krankenkassen war auf breite Kritik gestoßen. Geplant sind darin Ausgabenbremsen bei Praxen, Kliniken und Pharmabranche - aber etwa auch höhere Zuzahlungen für Medikamente und Einschränkungen der kostenlosen Mitversicherung von Ehepartnern./cco/DP/zb