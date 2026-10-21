DAX 25.467 +0,6%ESt50 6.167 +0,7%MSCI World 4.922 +0,2%Top 10 Crypto 11,05 +1,9%Nas 26.425 -0,0%Bitcoin 74.179 +0,4%Euro 1,1229 -0,1%Öl 110,1 +1,2%Gold 4.129 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Kassen: Terminvergabe nach Notwendigkeit ist überfällig

BERLIN (dpa-AFX) - Deutschlands Krankenkassen unterstützen Forderungen nach einer Terminvergabe beim Arzt unabhängig vom Versichertenstatus. "Es ist überfällig, dass es bei der Terminvergabe nur noch nach medizinischer Notwendigkeit gehen darf", sagte die stellvertretende Vorsitzende des GKV-Spitzenverbands, Stefanie Stoff-Ahnis, der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. "Dass dieses Problem jetzt in seiner ganzen Tragweite in der Politik angekommen ist, ist ein gutes Signal für 75 Millionen gesetzlich Versicherte", sagte die Spitzenvertreterin der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV).

Werbung

Schwarz-rote Forderungen

Auch Politiker von CSU und SPD dringen auf Schritte gegen lange Wartezeiten auf einen Arzttermin für gesetzlich Versicherte. Klaus Holetschek, CSU-Fraktionschef im bayerischen Landtag, sagte der "Bild"-Zeitung: "Es sollte darüber nachgedacht werden, ob Onlineportale für Terminvergaben nicht mehr abfragen dürfen, ob ein Patient gesetzlich oder privat versichert ist." SPD-Gesundheitspolitiker Christos Pantazis sprach sich dort überdies für die Einführung einer "Termingarantie" aus.

Stoff-Ahnis sagte, die Frage nach der Art der Krankenversicherung sei faktisch "ein Instrument zur Diskriminierung" gesetzlich Versicherter. "Es ist doch absurd und mit meinem Verständnis von Gerechtigkeit nicht vereinbar, wenn kranke Menschen nicht in der Reihenfolge der medizinischen Notwendigkeit Arzttermine bekommen, sondern nach dem Versicherungsstatus."

"Vor allem nach dem medizinischen Bedarf"

Die Kassenfunktionärin verwies auf das Modell eines Primärversorgungssystems. Künftig könnten dadurch auch Termine zielgerichteter und vor allem nach dem medizinischen Bedarf vergeben werden, sagte sie. Auch die Koalition will so ein System auf den Weg bringen. Dabei sollen Patientinnen und Patienten durch bestimmte Arztpraxen als erste Ansprechpartner besser durchs Gesundheitssystem geleitet werden./bw/DP/jha

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.