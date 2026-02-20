DAX25.261 +0,9%Est506.131 +1,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,3200 -3,8%Nas22.886 +0,9%Bitcoin55.028 -3,7%Euro1,1758 -0,1%Öl71,01 -0,9%Gold5.154 +1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 SAP 716460 Bayer BAY001 Microsoft 870747 Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 Lufthansa 823212 Novo Nordisk A3EU6F BASF BASF11 Siemens 723610 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX und Wall Street gehen stärker ins Wochenende -- Supreme Court stoppt Trump-Zölle -- NVIDIA wohl mit Milliardeninvestment in OpenAI -- Apple, Telekom, BioNTech, Moderna, Diginex, Bayer im Fokus
Top News
Erste Schätzungen: Aramco (Saudi Aramco) zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal Erste Schätzungen: Aramco (Saudi Aramco) zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Erste Schätzungen: Volkswagen (VW) vz legt Quartalsergebnis vor Erste Schätzungen: Volkswagen (VW) vz legt Quartalsergebnis vor
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Metalsource Mining bringt sich als Key Player im Explorersektor in Stellung - und steht genau jetzt an einem Wendepunkt.
Wer­bung

Kassenärzte-Chef fordert Abschaffung freiwilliger Leistungen

23.02.26 06:12 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Der Vorsitzende der Kassenärztlichen Vereinigung (KBV), Andreas Gassen, fordert, die freiwilligen Leistungen der gesetzlichen Krankenkassen komplett abzuschaffen. "Wenn nicht genug Geld für den Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenversicherung da ist und gespart werden muss, sind "Nice to have"-Leistungen als Erstes zu streichen", sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

Wer­bung

Die freiwilligen Leistungen gehen über das allgemeine Leistungsniveau der gesetzlichen Krankenversicherung hinaus und sind von Kasse zu Kasse unterschiedlich. Dazu zählen etwa professionelle Zahnreinigungen, aber auch umstrittene Behandlungsmethoden wie Homöopathie. Dass diese von einigen Kassen finanziert wird, steht bereits seit längerem auch in der Politik in der Kritik./gut/DP/stk