Kassenarzt-Chef: Kliniken von Überlastung weit entfernt

BERLIN (Dow Jones)--Trotz der rasant steigenden Zahl von Corona-Neuinfektionen sieht die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) das deutsche Gesundheitssystem gut aufgestellt. "Die Kliniken und Intensivstationen sind Stand heute von Überlastung weit entfernt. Wir verfügen über genügend Kapazitäten", sagte KBV-Chef Andreas Gassen der Rheinischen Post. "Corona ist keine Bagatellerkrankung, aber auch nicht Ebola - den Untergang des Abendlandes zu prophezeien und das halbe Land abzuriegeln, macht meiner Einschätzung nach keinen Sinn und wäre nicht zu rechtfertigen."

Aus Sicht Gassens sollte nicht nur auf die Zahl der Neuinfektionen, sondern auch auf Faktoren wie Erkrankungsalter, -häufigkeit und lokale Kapazitäten des Gesundheitswesens geschaut werden. In Praxen gebe es derzeit aber viele "Stresssituationen" durch eine Verunsicherung der Menschen. Sie seien noch weniger durch die Behandlung von tatsächlich an Covid-19-Erkrankten "als durch das Drumherum" belastet, so der Ärztechef.

Der Corona-Politik warf Gassen eine falsche Ausrichtung vor. "Wenn man dauerhaft überbordende Zwänge garniert mit Horrorszenarien verbreitet, riskiert man, dass die Menschen es irgendwann leid sind und sich an nichts mehr halten, Gefahren unterschätzen und leichtsinnig werden." Das Beherbergungsverbot sei zum Beispiel "ein großer Fehlschlag" gewesen, betonte der KBV-Chef. "Die Regelung war völlig unklar, regional unterschiedlich und adressierte ein Problem, das es eigentlich gar nicht gab." Laut dem Robert-Koch-Institut gab es seit dem Vortag 11.287 neue Corona-Infektionen, so viele wie noch nie seit Beginn der Pandemie in Deutschland.

October 22, 2020 03:09 ET (07:09 GMT)