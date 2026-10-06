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Kasumigaseki Capital: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

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Aktien
Kasumigaseki Capital Co.,Ltd. Registered Shs
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Kasumigaseki Capital gab am 05.10.2026 die Zahlen für das am 31.08.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 513,02 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 314,49 JPY je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 63,82 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 75,28 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 45,95 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 709,49 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatte Kasumigaseki Capital ein EPS von 520,37 JPY je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 69,69 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 163,76 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 96,50 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.net

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