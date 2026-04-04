Kasumigaseki Capital legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

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Kasumigaseki Capital lud am 03.07.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.05.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 23,61 JPY. Im Vorjahresquartal waren 81,21 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Kasumigaseki Capital mit einem Umsatz von insgesamt 27,36 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16,80 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 62,87 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.net