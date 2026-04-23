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NEL ASA-Aktie: Cavendish Hydrogen-Zahlen als nächster Test für den Wasserstoff-Sektor - auch ITM Power im Blick

27.04.26 13:54 Uhr
Cavendish Hydrogen-Zahlen nächster Prüfstein für Wasserstoff-Aktien: NEL ASA und ITM Power im Blick | finanzen.net

Die NEL-Aktie hat sich zuletzt stabilisiert, doch der Sektor bleibt fragil. Die anstehenden Zahlen von Cavendish Hydrogen könnten jetzt zur Richtungsentscheidung werden.

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• Cavendish Hydrogen legt am Dienstag Zahlen vor - wichtiger Stimmungsindikator für NEL
• NEL kämpft mit schwachem Auftragseingang, setzt aber auf neue Strategie und Technologie
• NEL-Aktie vor den Cavendish-Zahlen stark

NEL zwischen schwachen Zahlen und neuer Story

Die Aktie von NEL ASA steht aktuell exemplarisch für die Zerrissenheit im Wasserstoffsektor. Operativ lieferte das Unternehmen zuletzt ein durchwachsenes Bild: Der Auftragseingang brach laut Unternehmensangaben um 73 Prozent ein, während auch der Umsatz leicht rückläufig war.

Gleichzeitig versucht CEO Håkon Volldal, die Story neu zu drehen. Wasserstoff werde zunehmend ein Thema der "Energiesicherheit" und sogar der "Anwendungen im Verteidigungsbereich", betonte er laut Unternehmensangaben. Investoren greifen diese Narrative offenbar auf: Trotz schwacher Zahlen legte die Aktie zuletzt deutlich zu und nähert sich wieder dem 52-Wochen-Hoch.

Ein zusätzlicher Impuls kam durch einen neuen Auftrag aus den USA über rund 7 Millionen US-Dollar, der zumindest kurzfristig Vertrauen in die Projektpipeline signalisiert.

Cavendish-Zahlen als kurzfristiger Katalysator

Der nächste Belastungstest steht jedoch unmittelbar bevor: Cavendish Hydrogen veröffentlicht am morgigen Dienstag seinen Jahresbericht. Für NEL ist das vor allem relevant, da der Konzern weiterhin als Anteilseigner beteiligt ist.

Die Zahlen könnten zudem als Gradmesser für die Nachfrage im Wasserstoffmarkt dienen. Sollten sich auch hier schwache Auftragseingänge oder Margendruck zeigen, dürfte das die Skepsis gegenüber dem gesamten Sektor verstärken. Umgekehrt könnten stabile oder positive Überraschungen die These stützen, dass die Nachfrage lediglich zyklisch schwankt.

Gerade vor dem Hintergrund der zuletzt stark divergierenden Unternehmensentwicklungen im Sektor wird genau beobachtet werden, ob Cavendish eher ein schwaches oder starkes Szenario bestätigt.

Aktien reagieren bereits unterschiedlich

Die jüngsten Kursbewegungen zeigen, wie selektiv der Markt aktuell vorgeht: Die NEL-Aktie legt am Montag im Heimathandel zeitweise um 10,00 Prozent auf 2,59 NOK zu und kommt seit Jahresbeginn auf ein Plus von 15,82 Prozent. Cavendish Hydrogen hingegen verliert stellenweise 2,17 Prozent auf 7,21 NOK und notiert im laufenden Jahr nahezu unverändert. Auffällig ist vor allem die Entwicklung des britischen Konkurrenten ITM Power: Trotz eines aktuellen Rückgangs von 3,32 Prozent auf 1,50 GBP steht hier ein Jahresplus von rund 140 Prozent zu Buche.

Das unterstreicht die aktuelle Marktdynamik: Kapital fließt selektiv in Storys mit glaubwürdiger Wachstumsfantasie, während Zweifel schnell abgestraft werden.

Entscheidungspunkt für den Sektor

Der Fokus dürfte damit klar auf dem kurzfristigen Katalysator liegen. Die Cavendish-Zahlen könnten zum ersten echten Realitätstest für die jüngste Erholung im Wasserstoffsegment werden.

Sollten die Daten enttäuschen, wäre es plausibel, dass die jüngsten Kursgewinne bei NEL und Co. als vorweggenommene Hoffnung interpretiert und wieder abverkauft werden. Fallen die Zahlen hingegen solide aus, könnte das die These untermauern, dass sich der Markt bereits im Übergang zu einer neuen Wachstumsphase befindet.

Die Konsequenz ist eindeutig: Der Dienstag dürfte weniger über Cavendish selbst entscheiden als über die kurzfristige Richtung der gesamten Wasserstoff-Beta.

Benedict Kurschat, Redaktion finanzen.net Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.

Bildquellen: Postmodern Studio / Shutterstock.com, NEL ASA

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