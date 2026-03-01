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Katar: Israels Angriff auf Gasanlagen 'unverantwortlich'

18.03.26 15:52 Uhr

DOHA (dpa-AFX) - Katar hat Israel für einen Angriff auf Anlagen der iranischen Gasindustrie am größten Gasfeld der Welt verantwortlich gemacht und diesen scharf verurteilt. Es handle sich um einen "gefährlichen und unverantwortlichen Schritt inmitten der aktuellen militärischen Eskalation in der Region, erklärte der katarische Außenamtssprecher Madschid al-Ansari auf X.

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Das Gasfeld "South Pars" befindet sich im Persischen Golf und wird vom Iran und Katar ausgebeutet. Iranische Medien hatten zuvor berichtet, dass Anlagen bei der Industriestadt Asalujeh bombardiert worden sein. Israelische Medien meldeten, die Luftwaffe habe die iranische Gasproduktion im Süden des Landes angegriffen. Asalujeh liegt nahe dem riesigen Gasfeld.

Angriffe auf Energieinfrastruktur bedrohten die globale Energiesicherheit sowie die Bevölkerung und die Umwelt, sagte der katarische Außenamtssprecher weiter. Er erneuerte den Appell Katars, dass Angriffe auf lebenswichtige Anlagen vermieden werden müssten. Alle Parteien seien zu Zurückhaltung und Deeskalation aufgerufen.

Der Iran hat nach dem Angriff gedroht, seinerseits Gasfelder und Raffinerien in den Vereinigten Arabischen Emiraten, Saudi-Arabien und Katar zu attackieren. Die Staaten, die US-Stützpunkte und

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-Einrichtungen beherbergen, sind schon jetzt Ziel iranischer Angriffe

im Krieg mit Israel und den USA./arj/DP/zb