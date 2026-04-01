DAX24.081 +5,1%Est505.913 +5,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,4900 +4,0%Nas22.704 +3,1%Bitcoin61.120 -0,8%Euro1,1680 +0,7%Öl94,92 -8,2%Gold4.764 +1,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 BASF BASF11 Infineon 623100 DroneShield A2DMAA Deutsche Bank 514000 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Microsoft 870747 Siemens 723610 RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Deeskalation im Nahost-Konflikt: USA und Iran beschließen Waffenruhe -- DAX gewinnt letztlich über 1.000 Punkte -- Ölpreise fallen massiv -- Ölaktien, Rüstungsaktien, DroneShield im Fokus
Top News
Markterholung nach Entspannung in Nahost: Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & TKMS legen zu Markterholung nach Entspannung in Nahost: Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & TKMS legen zu
So positionieren Sie Ihr Portfolio für 2026 So positionieren Sie Ihr Portfolio für 2026
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Katar meldet Beschuss aus dem Iran mit Raketen und Drohnen

08.04.26 17:42 Uhr

TEL AVIV/BEIRUT (dpa-AFX) -

Katar meldet Beschuss aus dem Iran mit Raketen und Drohnen

Ungeachtet einer Waffenruhe hat der Iran seine Angriffe auf Katar fortgesetzt. Das Verteidigungsministerium des Golfstaats teilte mit, das Land sei heute mit sieben ballistischen Raketen und mehreren Drohnen aus dem Iran angegriffen worden. Die katarische Armee habe alle Raketen und Drohnen erfolgreich abgefangen.

Auch die Golfstaaten Kuwait und die Vereinigten Arabischen Emirate hatten selbst nach Verkündung einer Waffenruhe neuen Beschuss aus dem Iran gemeldet.

Katars Außenamtssprecher Madschid al-Ansari hatte die Verkündung einer zweiwöchigen Feuerpause zwischen den USA und dem Iran in der Nacht als "ersten Schritt zur Deeskalation" begrüßt. Er bekräftigte in einem Post auf der Plattform X "die Notwendigkeit, darauf dringend aufzubauen, um eine Ausweitung der Spannungen in der Region zu verhindern"./wh/DP/men