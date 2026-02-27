DAX23.838 +0,2%Est505.781 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,3000 +3,8%Nas22.517 -1,0%Bitcoin60.924 +3,5%Euro1,1598 -0,1%Öl84,04 +2,5%Gold5.162 +1,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
freenet A0Z2ZZ AIXTRON A0WMPJ E.ON ENAG99 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Heidelberg Materials 604700 Tesla A1CX3T Vonovia A1ML7J BioNTech (ADRs) A2PSR2 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RWE 703712 Airbus 938914 Rolls-Royce A1H81L TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach Kursrutsch: DAX auf Stabilisierungskurs -- Börsenverluste in Asien -- Lufthansa vor DAX-Rückkehr? -- adidas will wachsen -- Bayer mit Milliardenverlust -- Continental, CrowdStrike im Fokus
Top News
Sichere dir jetzt 3% Match auf deine Cash- oder Krypto-Einzahlung. Einfach, sicher, schnell und nur bei Kraken. Sichere dir jetzt 3% Match auf deine Cash- oder Krypto-Einzahlung. Einfach, sicher, schnell und nur bei Kraken.
Symrise-Aktie: Barclays Capital vergibt Bewertung mit Equal Weight Symrise-Aktie: Barclays Capital vergibt Bewertung mit Equal Weight
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Katar nimmt zehn Menschen fest - Mutmaßlich Spionage für Iran

04.03.26 09:43 Uhr

DOHA (dpa-AFX) - Behörden im Golfstaat Katar haben zehn Menschen wegen des Verdachts auf Spionage für den Iran festgenommen. Bei Befragungen hätten die Festgenommen ihre Verbindungen zu Irans Revolutionsgarden (IRGC) gestanden, berichtete die Staatsagentur QNA. Sieben der Festgenommenen hätten Informationen zu militärischer und anderer wichtiger Infrastruktur in Katar sammeln sollen. Die anderen drei seien für den Einsatz von Drohnen ausgebildet und sollten demnach Sabotageakte in Katar starten. Die katarischen Behörden stellten auch technisches Gerät sicher.

Wer­bung

Als Antwort auf die amerikanisch-israelischen Militärschläge im Iran hat Teheran unter anderem Ziele in Katar angegriffen. Katar meldete Angriffe mit Dutzenden Raketen und Drohnen und schoss auch zwei iranische Kampfflugzeuge ab. In dem kleinen Halbinselstaat waren in den vergangenen Tagen Dutzende Explosionen zu hören.

Katar pflegt mit dem Iran eigentlich seit Jahrzehnten diplomatische Beziehungen und steigerte seinen Einfluss, in dem es etwa in Irans Konflikt mit den USA vermittelte. Katar und der Iran teilen sich auch den Zugang zum weltgrößten Gasfeld im Persischen Golf und arbeiten dabei aus wirtschaftlichen Gründen zusammen. Als Gastgeber der wichtigsten US-Militärbasis im Nahen Osten ist Katar auch wegen seiner geografischen Nähe zum Iran aber zugleich ein leichtes Ziel für Teherans Vergeltungsangriffe./jot/DP/zb