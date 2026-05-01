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Katar warnt vor weiterer Eskalation im Iran-Krieg

19.05.26 14:52 Uhr

DOHA (dpa-AFX) - Katar hat vor einer erneuten Eskalation im Iran-Krieg gewarnt. Die Staaten der Region wollen "nicht erneut in einen Krieg hineingezogen werden", sagte der katarische Außenamtssprecher Madschid al-Ansari bei seinem wöchentlichen Presse-Briefing.

Katar unterstütze gemeinsam mit anderen Ländern die Vermittlungsbemühungen Pakistans sowie die bestehende Waffenruhe und setze auf diplomatische Lösungen. Bei einer weiteren Eskalation seien die Bevölkerungen die Hauptleidtragenden.

Die Freiheit der Schifffahrt in der Straße von Hormus ist "unser Recht", so der Sprecher. Die für den Welt- und Ölhandel wichtige Meerenge ist durch den Iran-Krieg weitestgehend zum Erliegen gekommen. Katar dränge weiter darauf, die Meerenge "offen zu halten und den Status quo dort nicht durch Maßnahmen zu verändern, die gegen internationales Recht verstoßen", sagte al-Ansari weiter./arj/DP/jha