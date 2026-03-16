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Katar wehrt Raketenangriff ab

17.03.26 05:58 Uhr

DOHA (dpa-AFX) - Das Militär in Katar hat am Morgen einen mutmaßlich iranischen Raketenangriff abgewehrt. Das teilte das Verteidigungsministerium in Doha auf der Plattform X mit, ohne sich ausdrücklich zur Herkunft der Geschosse zu äußern. Trümmerteile einer abgewehrten Rakete lösten in einem Industriegebiet einen Brand aus, wie das Innenministerium mitteilte. Die Feuerwehr sei vor Ort. Weitere Einzelheiten zu dem Angriff - etwa zur Zahl der abgewehrten Raketen - wurden zunächst nicht genannt.

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Die USA und Israel führen seit mehr als zwei Wochen Krieg gegen den Iran, dessen Streitkräfte seither sowohl Israel als auch mit den USA verbündete Staaten am Persischen Golf immer wieder mit Raketen und Drohnen angreifen.

Erst am Montag hatte der Iran laut dem Verteidigungsministerium Katars das Golfemirat mit 14 ballistischen Raketen und mehreren Drohnen angegriffen. Alle Drohnen und 13 der Raketen seien abgefangen worden, eine Rakete schlug demnach in unbewohntem Gebiet ein./jbz/DP/zb