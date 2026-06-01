DAX24.640 -1,0%Est506.213 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,1100 +1,8%Nas25.587 -2,2%Bitcoin55.039 ±-0,0%Euro1,1340 -0,4%Öl75,61 -1,8%Gold4.056 -1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX A42D4F Rheinmetall 703000 Infineon 623100 Micron Technology 869020 NVIDIA 918422 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Novo Nordisk A3EU6F Allianz 840400 Amazon 906866 Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Rheinmetall-Crash belastet den Markt: DAX schwächer -- Asiens Börsen stabilisiert -- KNDS-Börsengang fix -- Samsung: Milliarden-Rückkauf -- TUI, KI-Aktien, Cerebras, DHL, Palantir, BYD im Fokus
Top News
TAG Immo-Aktie gibt Gewinne ab: Polnische Tochter kommt bei 34 Zloty an die Börse TAG Immo-Aktie gibt Gewinne ab: Polnische Tochter kommt bei 34 Zloty an die Börse
Airbus-Aktie etwas tiefer: Behörde zwingt 16 Airbus A380 wegen Rissen in Tragflächen zum Check Airbus-Aktie etwas tiefer: Behörde zwingt 16 Airbus A380 wegen Rissen in Tragflächen zum Check
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Katar will 'in einigen Wochen' wieder Flüssigerdgas herstellen

24.06.26 11:40 Uhr

DOHA (dpa-AFX) - Katar will innerhalb einiger Wochen wieder normal Flüssigerdgas (LNG) produzieren. "Innerhalb weniger Wochen wird die Produktion wieder auf ein normales Niveau steigen", sagte Katars Ministerpräsident Mohammed bin Abdulrahman Al Thani der "Financial Times" in einem heute veröffentlichten Interview. Eine Ausnahme sei die Gasanlage Ras Laffan, die durch iranische Angriffe im Krieg und zuletzt durch eine Explosion beschädigt wurde.

"Unsere Teams werden schon seit ein paar Wochen mobilisiert", sagte Scheich Mohammed. Der staatliche Energiekonzern Qatar Energy bereite sich auf einen normalen Betrieb vor, sobald sich auch die Lage in der Straße von Hormus wieder normalisiere. Der Zustand der "höheren Gewalt" (Force Majeure) für die ausgesetzten LNG-Lieferungen soll aber erst aufgehoben werden, wenn "alle Fragen geklärt seien und der Betrieb sicher sei".

Unter "Force Majeure" wird ein von Außen kommendes, unvorhersehbares Ereignis verstanden, welches außerhalb der Kontrolle der Vertragsparteien liegt. Darunter können Krieg, Naturkatastrophen oder Pandemien fallen, die dazu führen, dass eine Leistung nur unzureichend oder gar nicht erfüllt werden kann. Die Erklärung entbindet einen Vertragspartner rechtlich von seinen Lieferpflichten.

Katar deckt normalerweise ein Fünftel des weltweiten LNG-Bedarfs

Katar ist einer der größten Produzenten von Flüssigerdgas und deckt normalerweise ungefähr ein Fünftel des weltweiten Bedarfs. Im Zuge des Iran-Kriegs wurden die Produktion und der Export von LNG-Flüssiggas aus dem arabischen Land über die Straße von Hormus gestoppt.

Laut einem Abkommen von 2022 will Katar ab dem laufenden Jahr 2026 an auch LNG nach Deutschland liefern. Die geplante Menge könnte etwa drei Prozent des deutschen Jahresbedarfs decken. Das US-Unternehmen Conoco Phillips soll im Rahmen der Vereinbarung zu einem Flüssiggasterminal in Brunsbüttel liefern.

Der Krieg begann vor rund vier Monaten mit Angriffen der USA und Israels im Iran. Nach einem Rahmenabkommen laufen nun Verhandlungen über eine endgültige Vereinbarung zu einem Kriegsende. Auch der Schiffsverkehr über die Straße von Hormus soll wieder normal laufen./jot/DP/nas