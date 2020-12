Katholiken-Präsident Sternberg verteidigt Gottesdienste

BERLIN (dpa-AFX) - Der Präsident des Zentralkomitees der deutschen Katholiken (ZdK), Thomas Sternberg, hat das Abhalten von Weihnachtsgottesdiensten in der Corona-Pandemie verteidigt. "Ich glaube, dass die Hygienekonzepte, die gemacht worden sind, die vielen Alternativen und vor allem der Appell an die Verantwortung jedes einzelnen ausreichen werden, um unkontrollierte Zusammenkünfte zu verhindern", sagte Sternberg am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. Ihm seien keine Fälle bekannt, in denen katholische oder evangelische Gottesdienste zu Superspreader-Ereignissen geworden seien.

Er selber werde aus Vorsichtsgründen zwar nur einen Hausgottesdienst machen, doch für viele Menschen sei der Besuch eines Präsenzgottesdienstes an Weihnachten "sehr, sehr wichtig" - natürlich unter strengsten Hygieneregeln./cd/DP/eas