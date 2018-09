Kauder warnt Scholz und die SPD

BERLIN (Dow Jones)--Unions-Fraktionschef Volker Kauder (CDU) hat Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) davor gewarnt, sich abzeichnende Haushaltsüberschüsse ohne Abstimmung mit dem Koalitionspartner zu verplanen und generell das jüngste Agieren der SPD kritisiert, mit dem die Sozialdemokraten über den Koalitionsvertrag hinaus gingen.

"Wir verlangen, dass wir in zusätzliche Möglichkeiten eingebunden werden", sagte Kauder mit Blick auf zu erwartende Steuermehreinnahmen und Budgetüberschüsse. Beim letzten Mal sei dies nicht der Fall gewesen. "Wir machen das nicht mehr mit", warnte Kauder. Die Unions-Fraktion werde Scholz "klar sagen, dass nicht er allein über die Haushaltsüberschüsse entscheidet". Kauder verlangte, mit zusätzlichen Mitteln unter anderem eine bessere Ausrüstung der Bundeswehr zu finanzieren. "Auch darüber werden wir mit dem Bundesfinanzminister zu sprechen haben."

Kauder zeigte sich zudem "einigermaßen überrascht" darüber, dass die SPD immer neue Punkte aufmache, die über den Koalitionsvertrag hinausgingen. Er nannte den Vorschlag von Scholz für eine Rentengarantie bis 2040, die Vorlage eines Plans zur Wohnungspolitik kurz vor dem geplanten "Wohngipfel" der Koalition und den Vorschlag von Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD), Beamte in die Sozialversicherung einzubeziehen. "Das alles macht die Arbeit der großen Koalition nicht einfacher", klagte er. Alles, was unabgesprochen in die Öffentlichkeit komme, habe aber "keine Chance, verwirklicht zu werden".

In der ersten Parlamentswoche nach der Sommerpause steht ab Dienstag die Planung von Finanzminister Scholz auf der Agenda. Scholz wird seinen Haushaltsentwurf für nächstes Jahr am Morgen ins Parlament einbringen, mit dem keine neuen Schulden aufgenommen werden sollen, obwohl die Ausgaben um 3,8 Prozent auf 356,8 Milliarden Euro steigen. Die Koalition hat sich verständigt, über die Planungen hinausgehende Finanzspielräume vorrangig für den Verteidigungs- und den Entwicklungsetat zu nutzen.

Schon jetzt zeichnet sich aber ab, dass die Debatte weit über die Finanzpolitik hinausgehen dürfte. Scholz hat CDU und CSU mit seinen Plänen für eine Rentengarantie erzürnt, und bei der Union selbst ist der Streit um die Flüchtlingspolitik neu entflammt. Für die traditionelle Generaldebatte am Mittwoch wird erwartet, dass sich Kanzlerin Angela Merkel (CDU) auch zu den umstrittenen Äußerungen von Verfassungsschutz-Präsident Hans-Georg Maaßen zu den Vorfällen in Chemnitz äußern dürfte. Kauder sagte vor der Sitzung der Unions-Fraktion, diese erwarte von Maaßen "eine Erklärung, wie er zu seiner Einschätzung kommt", und werde den Vorgang danach bewerten.

