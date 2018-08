Kauder will europäische Spitzenposition mit Deutschem besetzen

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat sich in die Debatte um die anstehende Besetzung europäischer Spitzenpositionen eingeschaltet. Er halte es "für zwingend, eine der wichtigen Positionen mit einem Deutschen zu besetzen", sagte Volker Kauder dem Handelsblatt. Die Personalfragen seien aber "sehr sensibel", weshalb er sich mit konkreten Forderungen zurückhalte. Es sei "richtig, dass die Bundeskanzlerin jetzt erst einmal Gespräche führt".

Im kommenden Jahr werden die Positionen des Chefs der Europäischen Zentralbank (EZB) sowie nach der Europawahl auch die des EU-Kommissionspräsidenten neu besetzt. Auch das Amt des Ratspräsidenten wird neu besetzt werden.

Kauder selbst steht für ein Amt auf europäischer Ebene nicht zur Verfügung. Er werde Ende September wieder als Vorsitzender der Unionsfraktion kandidieren, kündigte er an. "Es war von Anfang an mein Anliegen, die Fraktion die gesamte Wahlperiode zu führen", erklärte Kauder. "Ich kandidiere wieder, weil ich glaube, sowohl in der Fraktion als auch für die große Koalition etwas voranbringen zu können."

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/mgo/hab

(END) Dow Jones Newswires

August 28, 2018 12:12 ET (16:12 GMT)