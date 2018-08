Kauder winkt mit Fördergeld für Batteriezellen-Fabrik in Deutschland

Berlin (Reuters) - Unionsfraktionschef Volker Kauder hat dem Autozulieferer Continental staatliche Fördermittel in Aussicht gestellt, sollte der Konzern eine Batteriezellenfertigung in Deutschland aufbauen.

"Es ist zu begrüßen, dass der Automobilzulieferer Continental ernsthaft erwägt, in die Produktion von Batteriezellen einzusteigen", sagte Kauder dem "Handelsblatt" laut einem am Mittwoch vorab veröffentlichten Bericht. "Die Koalition ist bereit, solche Ambitionen mit Fördermitteln zu unterstützen."

Bundeskanzlerin Angela Merkel und Wirtschaftsminister Peter Altmaier werben seit Monaten dafür, in Deutschland oder Europa ein Firmenkonsortium zu schaffen, um in Deutschland eine Batteriezellen-Fertigung aufzubauen. Continental-Chef Elmar Degenhart hatte sich gegenüber dem "Handelsblatt" offen gezeigt, in das Geschäft mit Batteriezellen einzusteigen. Kauder warnte davor, dieses für die Zukunft der Autoindustrie wichtige Feld chinesischen Firmen und anderen asiatischen Anbietern zu überlassen. "Wir müssen im globalen Wettbewerb mit eigenen Batterieherstellern präsent sein, sonst hängt unsere Automobilindustrie auf Dauer komplett von den Zulieferern in Asien ab", warnte der CDU-Politiker.

Der chinesische Hersteller CATL hatte kürzlich angekündigt, in Thüringen eine der größten Batteriezellen-Fabriken in Europa zu bauen. Ein Vertrag dazu wurde am Rande der jüngsten deutsch-chinesischen Regierungskonsultationen unterzeichnet.