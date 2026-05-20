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Danone-Aktie steigt: Britische CMA fordert Stellungnahmen zum Huel-Milliardendeal

27.05.26 16:21 Uhr
Danone-Aktie im Fokus: CMA vor Prüfung von Huel-Milliardendeal | finanzen.net

Der 1,2 Milliarden US-Dollar schwere Deal von Danone zum Kauf des Ernährungs-Startups Huel steht vor einer Prüfung zur Informationsbeschaffung durch die britische Wettbewerbs- und Marktaufsichtsbehörde (CMA).

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Die CMA teilte mit, sie lade interessierte Parteien ein, erste Stellungnahmen zu den Auswirkungen der Transaktion auf den Wettbewerb in Großbritannien abzugeben.

Die Aufsichtsbehörde hat nach eigenen Angaben noch keine formelle Untersuchung eingeleitet, dies sei jedoch der erste Teil ihres Prozesses zur Informationsbeschaffung. Die CMA erklärte, sie bitte interessierte Parteien wie Danone um Kommentare zu Wettbewerbsfragen.

In Paris notiert die Danone-Aktie zeitweise 2,61 Prozent höher bei 62,88 Euro.

Von Aimee Look

DOW JONES

Bildquellen: Mirco Vacca / Shutterstock.com, 4kclip / Shutterstock.com

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