DAX25.109 -0,3%Est506.168 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,8500 +1,4%Nas23.152 +1,3%Bitcoin57.503 ±-0,0%Euro1,1809 ±-0,0%Öl71,02 +0,1%Gold5.186 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Nordex A0D655 Microsoft 870747 Bayer BAY001 Infineon 623100 PayPal A14R7U Allianz 840400 Amazon 906866 Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Zahlenflut: DAX vor tieferem Start -- Asiens Börsen uneinheitlich -- NVIDIA mit Rekordzahlen -- HENSOLDT: Auftragsrekord -- freenet, C3.ai, Snowflake, Salesforce, NEL, Cavendish im Fokus
Top News
Suchst Du einen Online-Broker, der mehr bietet? Clever und flexibel traden mit finanzen.net ZERO Suchst Du einen Online-Broker, der mehr bietet? Clever und flexibel traden mit finanzen.net ZERO
Munich Re-Aktie tiefer: Rekordgewinn im Gesamtjahr - Eigene Ziele übertroffen Munich Re-Aktie tiefer: Rekordgewinn im Gesamtjahr - Eigene Ziele übertroffen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Kauf oder Verkauf?

NVIDIA-Aktie nach der Zahlenvorlage: So bewerten Analysten den KI-Platzhirsch jetzt

26.02.26 08:52 Uhr
NASDAQ-Titel NVIDIA-Aktie nach den Quartalszahlen im Analystencheck: So fällt das Urteil der Experten aus | finanzen.net

Der Tech-Riese NVIDIA hat am Mittwoch seine Bilanz veröffentlicht und dabei einmal mehr die Erwartungen geschlagen. Die Marktreaktion blieb trotzdem verhalten. So bewerten Experten das Papier jetzt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
NVIDIA Corp.
167,36 EUR 1,78 EUR 1,08%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• NVIDIA übertrifft bei Bilanzvorlage die Erwartungen
• Analysten mit neuen Kommentaren zur NVIDIA-Aktie
• Kaufempfehlungen bestätigt

Wer­bung

NVIDIA profitiert nach wie vor vom KI-Boom: Gewinn und Umsatz schnellten im vergangenen Jahresviertel und auch im gesamten Geschäftsjahr 2026 weiter nach oben und übertrafen die Analystenprognosen. Auch der Ausblick für das laufende Vierteljahr fiel besser aus als erwartet.
Dennoch gewann die NVIDIA-Aktie im nachbörslichen Handel an der NASDAQ letztlich nur 0,2 Prozent auf 195,95 US-Dollar.

Auch zahlreiche Analysten haben sich die Zahlen des KI-Platzhirsch ganz genau angesehen. Was sie von der aktuellen Bilanz des Tech-Schwergewichts halten und ob sie die NVIDIA-Aktie nun zum Kauf empfehlen oder sie aus dem Depot werfen würden.

Jefferies-Analyst: "NVIDIA liefert immer"

Äußerst zufrieden mit der Geschäftsentwicklung zeigte sich Analyst Blayne Curtis vom Analysehaus Jefferies in einer ersten Reaktion. "Ob im Regen, Schneeregen, Schnee - NVIDIA liefert immer" lautete der Titel seines Kommentars laut "dpa-AFX". Dabei lobte Curtis vor allem, dass die Erwartungen im vierten Quartal des Geschäftsjahrs 2025/26 klar getoppt worden seien und auch der Umsatzausblick über dem Konsens liege. Auch die Nachfrage nach dem Blackwell-Prozessor sei stark und nehme weiter Fahrt auf, so der Experte laut "dpa-AFX".

Wer­bung

Curtis empfiehlt Anlegern daher weiterhin, die NVIDIA-Aktie zu kaufen und bestätigte sein Kursziel von 275 US-Dollar, das deutlich über dem aktuellen Niveau des Anteilsscheins liegt.

Goldman Sachs-Experte: NVIDIA-Aktie wird den Gesamtmarkt abhängen

Auch Analyst James Schneider von der US-Investmentbank Goldman Sachs bleibt nach der Zahlenvorlage bei seinem "Buy"-Votum für die NVIDIA-Aktie und dem Kursziel von 250 US-Dollar. Er bewertete den Quartalsbericht und den Ausblick des KI-Konzerns als "stark" und bekräftigte laut "dpa-AFX", dass es nun noch klarer geworden sei, dass die NVIDIA-Aktie den Gesamtmarkt in den kommenden Monaten abhängen dürfte.

Weitere Analysten mit "Buy"-Rating für NVIDIA - Noch einiges an Kurspotenzial

Wer­bung

Laut "TipRanks" haben nach der Bilanzvorlage auch die Experten von Mizuho Securities und TD Cowen ihre Kaufempfehlung für die NVIDIA-Aktie bekräftigt. Analyst Vijay Rakesh sieht dabei für den Anteilsschein noch Aufwärtspotenzial bis auf 275 US-Dollar und Experte Joshua Buchalter traut dem Papier immerhin einen Anstieg bis auf 235 US-Dollar zu.

Insgesamt haben laut "TipRanks" 35 Analysten in den letzten drei Monaten einen Einschätzung zur NVIDIA-Aktie abgegeben. Dabei bewerteten 34 den Anteilsschein mit "Buy". Lediglich ein Experte riet zum Verkauf.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: NVIDIA und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf NVIDIA

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf NVIDIA

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Below the Sky / Shutterstock.com, JHVEPhoto / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
08:01NVIDIA BuyGoldman Sachs Group Inc.
08:01NVIDIA BuyJefferies & Company Inc.
24.02.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
19.02.2026NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
18.02.2026NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
08:01NVIDIA BuyGoldman Sachs Group Inc.
08:01NVIDIA BuyJefferies & Company Inc.
24.02.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
19.02.2026NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
18.02.2026NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
20.11.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
21.11.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen