UniCredit legt Angebot vor: Commerzbank-Übernahme nimmt Fahrt auf - Aktien im Plus
Die UniCredit macht ihr Kaufangebot für die Commerzbank offiziell. Die Bank will sich weitere Anteile sichern.
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Die italienische Großbank, die bereits knapp 30 Prozent der Commerzbank-Anteile kontrolliert, will sich bis zum Ablauf des 16. Juni weitere Anteile an dem Frankfurter DAX-Konzern sichern, wie die UniCredit am Dienstag in Mailand mitteilte.
Für jede Commerzbank-Aktie bieten die Italiener 0,485 neue UniCredit-Aktien. Das Angebot gilt für sämtliche Anteile des Frankfurter Instituts, die die UniCredit noch nicht besitzt. Die UniCredit erwartet nicht, damit die Kontrollmehrheit bei der Commerzbank zu erlangen.
Die UniCredit-Aktie notiert am Dienstag in Mailand zeitweise 4,75 Prozent höher bei 67,10 Euro, während die Commerzbank-Aktie 2,73 Prozent auf 34,95 Euro gewinnt.
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MAILAND/FRANKFURT (dpa-AFX)
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