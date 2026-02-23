DAX24.907 -0,3%Est506.094 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,2000 -3,5%Nas22.627 -1,1%Bitcoin53.747 -1,8%Euro1,1789 ±0,0%Öl71,59 +0,1%Gold5.175 -1,0%
Kaufangebot vorgelegt

Zurich-Aktie leichter, Clearview-Aktie mit Kurssprung: Übernahme von australischem Lebensversicherer Clearview geplant

24.02.26 09:40 Uhr
Zurich-Aktie schwächer, Clearview-Aktie springt an: Strategische Übernahme des Lebensversicherers Clearview angekündigt | finanzen.net

Der Schweizer Versicherungskonzern Zurich legt ein Kaufangebot für den australischen Lebensversicherer Clearview vor.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Zurich Insurance AG (Zürich)
573,20 CHF -2,20 CHF -0,38%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Er bietet den Clearview-Aktionären einen Preis von 0,65 australischen Dollar (AUD) pro Aktie, was das australische Finanzunternehmen mit rund 415 Millionen australischen Dollar (249 Mio Euro) bewertet. Der Verwaltungsrat von Clearview empfiehlt einstimmig die Annahme des Zurich-Angebots, wie einer Mitteilung von Clearview vom Dienstag zu entnehmen ist.

Zurich und Clearview ergänzten sich im Bereich Lebensversicherungen hervorragend, gibt sich der australische Versicherer darin überzeugt. Die Übernahme steht derweil noch unter einer Reihe von Vorbehalten, darunter der Zustimmung der zuständigen Behörden.

Zustimmung hat laut der Mitteilung auch der größte Clearview-Aktionär Crescent Capital Partners Shareholders signalisiert. Dieser hält einen Anteil von 25,4 Prozent der Clearview-Aktien. An der australischen Börse haben die Clearview-Titel am Dienstag um gut 16 Prozent auf einen Preis von 0,625 australische Dollar angezogen. Die Zurich-Aktie notiert im SIX-Handel am Dienstag zeitweise 0,49 Prozent im Minus bei 572,60 Franken.

/tp/rw/AWP/stk

ZÜRICH (dpa-AFX)

Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

