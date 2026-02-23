Zurich-Aktie leichter, Clearview-Aktie mit Kurssprung: Übernahme von australischem Lebensversicherer Clearview geplant
Der Schweizer Versicherungskonzern Zurich legt ein Kaufangebot für den australischen Lebensversicherer Clearview vor.
Werte in diesem Artikel
Er bietet den Clearview-Aktionären einen Preis von 0,65 australischen Dollar (AUD) pro Aktie, was das australische Finanzunternehmen mit rund 415 Millionen australischen Dollar (249 Mio Euro) bewertet. Der Verwaltungsrat von Clearview empfiehlt einstimmig die Annahme des Zurich-Angebots, wie einer Mitteilung von Clearview vom Dienstag zu entnehmen ist.
Zurich und Clearview ergänzten sich im Bereich Lebensversicherungen hervorragend, gibt sich der australische Versicherer darin überzeugt. Die Übernahme steht derweil noch unter einer Reihe von Vorbehalten, darunter der Zustimmung der zuständigen Behörden.
Zustimmung hat laut der Mitteilung auch der größte Clearview-Aktionär Crescent Capital Partners Shareholders signalisiert. Dieser hält einen Anteil von 25,4 Prozent der Clearview-Aktien. An der australischen Börse haben die Clearview-Titel am Dienstag um gut 16 Prozent auf einen Preis von 0,625 australische Dollar angezogen. Die Zurich-Aktie notiert im SIX-Handel am Dienstag zeitweise 0,49 Prozent im Minus bei 572,60 Franken.
/tp/rw/AWP/stk
ZÜRICH (dpa-AFX)
Ausgewählte Hebelprodukte auf Zurich Insurance
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Zurich Insurance
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Zurich Insurance News
Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com