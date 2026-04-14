Neue Funktionen als Erstes nutzen
Sie nutzen finanzen.net regelmäßig? Dann nutzen Sie jetzt neue Funktionen als Erstes!
Heute im FokusHoffnung im Iran-Konflikt: Dow letztlich fester -- DAX schließt über 24.000-Punkte-Marke -- Heideldruck profitiert von Drohnen-Fantasie -- JPMorgan, Citi, Intel, Tesla, SAP, Rüstungsaktien im Fokus
Novo Nordisk und OpenAI kooperieren. Gerüchte um Fusion von US-Airlines. KI-Hype treibt EVOTEC. BMW mit Absatzrückgang. Amazon vor Globalstar-Übernahme. Lufthansa-Kabinenpersonal folgt Piloten in den Streik. LVMH: Iran-Krieg belastet Luxus-Geschäft. Nemetschek: Build-Sparte mit HCSS-Übernahme gestärkt.
Entdecke die Börsenstars von morgen!
Immer einen Schritt voraus: finanzen.net SmartCaps ist die Heimat für Europas spannendste Small- & Mid-Cap-Aktien – mit täglichen Analysen und klaren Investment-Ideen für dein Renditepotenzial.Zu finanzen.net SmartCaps
Umfrage
Haben Sie Bitcoin oder eine andere Kryptowährung schon einmal im Zahlungsverkehr genutzt?