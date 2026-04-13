DAX23.742 -0,3%Est505.905 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,2100 -1,1%Nas23.184 +1,2%Bitcoin63.278 -0,2%Euro1,1760 ±0,0%Öl97,86 -0,1%Gold4.764 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Microsoft 870747 Amazon 906866 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Allianz 840400 DroneShield A2DMAA Deutsche Bank 514000 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Neue Hoffnung nach gescheiterten Iran-Gesprächen: DAX im Minus -- US-Börsen fest -- Entlastung bei Benzinpreisen kommt -- Nike, Palantir, DroneShield, TUI, VW, BioNTech, Lufthansa im Fokus
Top News
Tesla-Aktie im Blick: Analystenkommentar sorgt für Spekulationen um Fusion mit SpaceX Tesla-Aktie im Blick: Analystenkommentar sorgt für Spekulationen um Fusion mit SpaceX
UBS bleibt bullish: Warum die Goldpreis-Schwäche der Großbank zufolge eine Chance ist UBS bleibt bullish: Warum die Goldpreis-Schwäche der Großbank zufolge eine Chance ist
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Kaufchance?

Nach Kursrückgang: Jefferies setzt auf diese wenig beachteten KI-Aktien - und lässt NVIDIA außen vor

14.04.26 03:20 Uhr
KI-Gewinner ann der Wall Street jenseits von Aktie NVIDIA-Aktie: Hier wittert Jefferies jetzt Chancen | finanzen.net

KI-Ängste haben Tech- und KI-Werte stark unter Druck gesetzt. Doch Jefferies sieht genau darin eine Kaufchance - insbesondere bei diesen Aktien.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Alphabet C (ex Google)
270,85 EUR 2,20 EUR 0,82%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Expedia Inc.
192,00 EUR -3,34 EUR -1,71%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Instacart
39,98 USD 0,73 USD 1,86%
Charts|News|Analysen
Jefferies Financial Group
38,76 EUR 0,41 EUR 1,07%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
160,96 EUR 0,22 EUR 0,14%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
S&P 500
6.886,2 PKT 69,4 PKT 1,02%
Charts|News|Analysen

• KI-Ängste drücken Tech- und Internetaktien
• Jefferies sieht überzogene Bewertungskorrektur
• Experte erklärt: KI entwickelt sich zum langfristigen Wachstumstreiber

Der KI-Boom sorgt weiter für massive Verschiebungen an den Aktienmärkten. Während viele Anleger in der Angst vor einer möglichen Disintermediation durch künstliche Intelligenz zuletzt Gewinne mitnahmen, sieht die Investmentbank Jefferies gerade darin eine Chance.

Vom Risiko zum Rückenwind? Jefferies sieht übertriebene KI-Ängste

Laut einer Analyse der Investmentbank Jefferies, auf die sich investing.com beruft, haben die Sorgen rund um künstliche Intelligenz die Bewertungen im Internetsektor deutlich unter Druck gesetzt. Internetaktien sind dadurch im laufenden Jahr um rund 30 Prozent gefallen und notieren inzwischen mit einem "Rekordabschlag von 30 Prozent gegenüber dem S&P 500". Gleichzeitig liegen die Bewertungsmultiplikatoren "70 Prozent unter ihren Höchstständen von 2022", wie die Experten gemäß investing.com schreiben.

Analyst John Colantuoni bewertet diese Entwicklung jedoch als überzogen optimistisch für Bären. "Die jüngsten Entwicklungen deuten darauf hin, dass das Internet sich zu einem KI-Begünstigten entwickelt und den jüngsten Ausverkauf in eine Kaufgelegenheit verwandelt", heißt es.

Jefferies verweist dabei unter anderem auf strategische Anpassungen großer Tech-Akteure: OpenAI ziehe sich teilweise von stark verbraucherorientierten Produktstrategien zurück, während Google weiterhin auf seine Rolle als Traffic-Vermittler setze. Für die Analysten ist das ein Signal, dass etablierte Internetplattformen nicht verdrängt, sondern gestärkt aus der KI-Transformation hervorgehen könnten.

Diese KI-Aktien hebt Jefferies hervor

Besonders konkret wird Jefferies bei einzelnen Aktien. So wurde die Expedia Group auf "Buy" hochgestuft. Als Begründung wird gemäß investing.com ein "unterschätzter EPS-Algorithmus" genannt. Das Unternehmen könne laut Prognose über drei Jahre hinweg ein Gewinnwachstum von mehr als 20 Prozent erzielen, unterstützt durch starkes Wachstum bei Hotelbuchungen, steigende Margen und Aktienrückkäufe. Trotz dieser Perspektiven liege das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis rund "40 Prozent unter dem Internet-Durchschnitt".

Auch Instacart sieht Jefferies positiv. Das Unternehmen verfüge über "unterschätzte Wachstumstreiber" und könne über mindestens fünf Jahre ein mittleres zweistelliges Gewinnwachstum erreichen, wie investing.com weiter berichtet. Treiber seien steigendes Transaktionsvolumen, neue Partnerschaften, Unternehmenskunden sowie internationale Expansion. Die Bewertung liege laut Analyse rund 25 Prozent unter dem Branchenschnitt - "nahe einem Allzeittief", obwohl das Wachstum wieder anzieht.

KI-Infrastruktur bleibt Schlüsselthema - NVIDIA weiter im Fokus?

Die Einordnung von Jefferies unterstreicht damit ein breiteres Bild: KI ist den Experten zufolge nicht nur ein Risiko für bestehende Geschäftsmodelle, sondern zunehmend ein Wachstumstreiber für das gesamte digitale Ökosystem - von Halbleitern über Cloud-Anbieter bis hin zu Online-Plattformen. Jefferies sieht in der aktuellen Marktschwäche daher keine Gefahr, sondern eine Einstiegsgelegenheit. Vor allem im Internetsektor seien die Bewertungen inzwischen überzogen niedrig. Gleichzeitig bleibt das KI-Thema - mit NVIDIA als zentralem Profiteur - der strukturelle Wachstumstreiber, der langfristig für neue Gewinner an den Märkten sorgen könnte.

Bettina Schneider, Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.

In eigener Sache

Übrigens: Alphabet C (ex Google) und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: gguy / Shutterstock.com, Below the Sky / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
19.03.2026NVIDIA BuyUBS AG
18.03.2026NVIDIA OverweightBarclays Capital
18.03.2026NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
18.03.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
17.03.2026NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
19.03.2026NVIDIA BuyUBS AG
18.03.2026NVIDIA OverweightBarclays Capital
18.03.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
17.03.2026NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
17.03.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
18.03.2026NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.11.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen