Massive Korrektur bei KI-Profiteuren - eine attraktive Chance?

Kaufchance oder Trendwende?

12.08.26 12:16 Uhr

Nach einer Kursvervielfachung haben viele Aktien aus dem Zuliefersektor für KI-Infrastruktur in den letzten Wochen einen derben Dämpfer bekommen. Ist das die Trendwende - oder eine attraktive Einstiegschance?

• Eine exklusive Sonderstudie der StockXperts analysiert, ob die aktuellen Korrekturen Einstiegschancen bieten, und ist im SmartCaps-Newsletter kostenlos verfügbar.

• Deutsche Aktien in diesem Sektor stiegen im Jahresverlauf um bis zu 262 Prozent, erlitten aber auch Rückgänge von bis zu 50 Prozent nach den Höchstständen.

• Aktien von KI-getriebenen Unternehmen verzeichneten zunächst starke Kursgewinne, doch Zweifel an der Nachhaltigkeit durch steigende Schulden führten zu erheblichen Kurskorrekturen.

Im laufenden Jahr schien es bei den Aktien von Unternehmen, die vom KI-Investitionsboom profitieren, nur eine Richtung zu geben - nach oben. Doch dann sind am Markt Zweifel aufgekommen, ob der Trend angesichts stark wachsender Schulden zur Finanzierung der Infrastruktur nachhaltig ist.

Das hat auch bei zahlreichen deutschen Aktien, deren Kurse sich zuvor vervielfacht hatten, zu einer massiven Korrektur geführt. Zunächst +262 Prozent von Anfang Januar bis zum Hoch und dann -50 Prozent vom Hoch zum Zwischentief - ein prominentes Beispiel aus dem Sektor. Ein anderer Titel hat zunächst um 203 Prozent zugelegt und dann in der Spitze 43 Prozent abgegeben. Die Entwicklung eines dritten Wertes fällt mit +116 Prozent / -30 Prozent ebenfalls durchaus spektakulär aus.

Um wen es sich bei diesen Aktien handelt und ob die starke Korrektur als attraktive Einstiegschance gesehen werden kann - das wird in einer neuen Sonderstudie der StockXperts ausgeführt. Exklusiv & kostenlos - nur im SmartCaps-Newsletter, diesen Samstag.

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P.S: Die letzte Sonderstudie hatte am 4. Juli die Frage behandelt, ob der SAP-Kursabsturz eine Einstiegschance darstellt. Die Aktie wurde als attraktiv eingestuft - was sich im Nachgang bislang bewahrheitet hat.