SAP: Gibt es noch Chancen auf ein Comeback?

Kaufchance oder Trendwende?

KI treibt den technologischen Wandel rasant voran und bringt etablierte Geschäftsmodelle ins Wanken. Müssen Anleger jetzt umdenken - oder eröffnen sich gerade neue Chancen?

Die SAP-Aktie war über viele Jahre ein Paradebeispiel für die Stärke etablierter Softwarekonzerne. Wiederkehrende Erlöse, hohe Kundenbindung, steigende Cloud-Umsätze und attraktive Margen machten den DAX-Konzern zu einem Liebling vieler Anleger. Doch seit einigen Monaten hat sich die Stimmung spürbar eingetrübt.

KI verändert die Spielregeln

Auslöser ist nicht etwa eine klassische operative Krise, sondern eine deutlich komplexere Frage: Was bedeutet der rasante Fortschritt der Künstlichen Intelligenz für das Geschäftsmodell großer Softwareanbieter? Auf den ersten Blick scheint KI für SAP eine große Chance zu sein. Zugleich steigen die Kosten für Rechenleistung, Cloud-Infrastruktur und KI-Integration enorm. Kann SAP die Margen auch in der neuen KI-Welt verteidigen?

Spannende Ausgangslage für Anleger

Genau dieser Punkt macht die Aktie derzeit so spannend. Denn der Kursrückgang hat bereits viel Skepsis eingepreist, zugleich bleibt SAP tief in den Geschäftsprozessen seiner Kunden verankert. Bietet das Kurstief daher eine attraktive Einstiegschance?

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