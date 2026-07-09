SAP: Neues Tief als Warnsignal?

Kaufchance oder Trendwende?

09.07.26 11:40 Uhr

Die SAP-Aktie hat sich im laufenden Jahr vom DAX entkoppelt. Während sich der deutsche Leitindex unter großen Schwankungen vorwärts arbeitet, verliert der Softwarekonzern zunehmend an Boden. Sind die großen Zeiten von SAP vorbei?

• Es besteht die Möglichkeit, dass die aktuelle pessimistische Bewertung der SAP in Bezug auf KI übertrieben ist, was mittelfristig eine attraktive Einstiegschance darstellen könnte.

• Der Kursrückgang wird hauptsächlich durch die Unsicherheiten und Herausforderungen im Zusammenhang mit der KI-Revolution verursacht, die die Geschäftsmodelle vieler Softwarefirmen auf die Probe stellt.

• Die SAP-Aktie hat seit Jahresbeginn mehr als 30 Prozent verloren, mit einem Tiefpunkt im Mai, nachdem sie sich kurzfristig zu erholen schien.

Nach einem schwachen ersten Quartal hat die SAP-Aktie im April und Mai versucht, einen Boden zu finden. Ende Mai sah es so aus, als könnte das Vorhaben von Erfolg gekrönt sein, doch dann folgte die nächste Verkaufswelle und der Fall auf ein neues Jahrestief.

Kursrückgang um mehr als 30 Prozent

Allein seit Jahresbeginn hat die Aktie von SAP damit mehr als 30 Prozent an Wert verloren. Eine Hauptursache ist die KI-Revolution, denn diese stellt die Erfolgsmodelle viele Softwarekonzerne auf die Probe. Es gilt, die Vorteile der neuen technologischen Möglichkeiten, etwa im Hinblick auf eine effizientere Programmierung und eine stärkere Automatisierung, zu nutzen, und den Gefahren zu trotzen. Denn agentische KI kann die Nutzung von Software grundlegend verändern und die Nachfrage damit stark beeinflussen, zugleich ist sie mit nicht zu vernachlässigenden Kosten, u.a. für die Rechenleistung, verbunden.

Ist SAP auch in der KI-Welt erfolgreich?

Bei der Aktie scheint aktuell eingepreist zu werden, dass SAP in der neuen KI-Welt nicht erfolgreich ist. Doch ist dieser Pessimismus vielleicht übertrieben - und bietet sich damit eine spannende mittelfristige Einstiegschance bei der Aktie?

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