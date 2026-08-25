SAP-Aktie in Rot: UBS bringt Gewinnmitnahmen in Gang mit Abstufung
Nach einem Anstieg um fast die Hälfte binnen vier Wochen kommt es bei SAP am Mittwoch zu weiteren Gewinnmitnahmen.
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In den vergangenen beiden Handelstagen hatten die Titel schon etwas nachgegeben, doch nun könnte weitere Bewegung in die Korrektur kommen wegen einer aufgegebenen Kaufempfehlung der UBS. Im XETRA-Handel werden die Titel des Softwareriesen zeitweise bei 180,96 Euro und damit 2,43 Prozent tiefer gehandelt.
Die Sorge, dass KI für gestandene Softwarekonzerne wie SAP zu einer Bedrohung werden könnte, hatte die Aktien bis Juli schwer belastet. Darauf folgte dann zuletzt eine Erholung des Kurses um 48 Prozent, die nun offenbar an ihre Grenzen kommt. Der UBS-Experte Michael Briest schrieb, die Bewertung sei vernünftig, die Anlegerstimmung bleibe allerdings fragil. Er senkte sein Votum auf "Neutral". Das Kursziel hat die Schweizer Großbank derweil von 164 auf 201 Euro angehoben.
Laut Briest liefert SAP immer noch eine Kernarchitektur in Unternehmenssoftware, die Integration agentischer KI verlaufe jedoch schleppend. Dies begrenze nicht nur die Monetarisierung, sondern erhöhe auch das Risiko, dass Unternehmen nach anderen KI-Lösungen suchen. Zudem hält Briest eine Verlangsamung beim Current Cloud Backlog (CCB), also den vertraglich abgesicherten Cloud-Umsätzen, im zweiten Halbjahr für das wahrscheinlichste Szenario. Er bevorzugt im Sektor die Aktien von Amadeus IT.
FRANKFURT/ZÜRICH (dpa-AFX)
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|08:01
|SAP SE Neutral
|UBS AG
|28.07.26
|SAP SE Buy
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|27.07.26
|SAP SE Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.07.26
|SAP SE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.07.26
|SAP SE Buy
|UBS AG