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Bayer-Aktie klettert: Goldman hebt Ziel an

Bayer-Aktie klettert: Goldman hebt Ziel an

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel von Bayer angehoben.

Werte in diesem Artikel
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Bayer
50.12 EUR 1.69 EUR 3.49 %
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Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Bayer von 62,50 auf 63,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Finanzentwicklung der Leverkusener bleibe stark, schrieb James Quigley am Mittwoch im Nachgang guter Quartalsergebnisse. Der Weg zum Kursziel führe über ein starkes Pharma-Geschäft, eine vollständige Klärung der Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten und mittel- bis langfristig auch den Wegfall des Konglomeratsabschlags in einem Aufspaltungsszenario.

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Im Mittwoch notiert die Bayer-Aktie via XETRA zeitweise 3,38 Prozent höher bei 49,88 Euro.

/ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 05:31 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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NEW YORK (dpa-AFX)

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com, Bayer

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09:01 Bayer Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:21 Bayer Buy Goldman Sachs Group Inc.
04.08.26 Bayer Kaufen DZ BANK
04.08.26 Bayer Hold Jefferies & Company Inc.
04.08.26 Bayer Overweight JP Morgan Chase & Co.