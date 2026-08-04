Bayer-Aktie klettert: Goldman hebt Ziel an
Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel von Bayer angehoben.
Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Bayer von 62,50 auf 63,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Finanzentwicklung der Leverkusener bleibe stark, schrieb James Quigley am Mittwoch im Nachgang guter Quartalsergebnisse. Der Weg zum Kursziel führe über ein starkes Pharma-Geschäft, eine vollständige Klärung der Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten und mittel- bis langfristig auch den Wegfall des Konglomeratsabschlags in einem Aufspaltungsszenario.
Im Mittwoch notiert die Bayer-Aktie via XETRA zeitweise 3,38 Prozent höher bei 49,88 Euro.
/ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 05:31 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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