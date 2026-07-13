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Kaufempfehlung

Befesa-Aktie im Aufwind: Stifel spricht Kaufempfehlung aus

Befesa-Aktie im Aufwind: Stifel spricht Kaufempfehlung aus

Eine Kaufempfehlung der Investmentbank Stifel für Befesa hat die Aktien des Industrie-Recyclers am Mittwoch weiter angetrieben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Befesa
34.45 EUR 1.00 EUR 2.99 %
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Sie legten via XETRA am Vormittag 2,2 Prozent auf 34,80 Euro zu und setzten sich damit deutlicher von den 50- und 100-Tage-Chartlinien als Indikatoren für den mittel- bis langfristigen Trend ab, die sie tags zuvor überwunden hatten.

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Die Erholung der im Kleinwerte-Index SDAX notierten Befesa-Aktien geht also weiter, allein seit Monatsbeginn haben sie rund ein Fünftel zugelegt. Mit einem Kursziel von 40 Euro sieht Stifel weitere 15 Prozent Luft nach oben./niw/mis

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FRANKFURT (dpa-AFX Broker)

Bildquellen: Befesa

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Befesa Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Befesa nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
10.07.26 Befesa Buy Jefferies & Company Inc.
03.07.26 Befesa Hold Deutsche Bank AG
06.05.26 Befesa Buy Jefferies & Company Inc.
06.05.26 Befesa Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.05.26 Befesa Hold Deutsche Bank AG