Befesa-Aktie im Aufwind: Stifel spricht Kaufempfehlung aus
Eine Kaufempfehlung der Investmentbank Stifel für Befesa hat die Aktien des Industrie-Recyclers am Mittwoch weiter angetrieben.
Werte in diesem Artikel
Sie legten via XETRA am Vormittag 2,2 Prozent auf 34,80 Euro zu und setzten sich damit deutlicher von den 50- und 100-Tage-Chartlinien als Indikatoren für den mittel- bis langfristigen Trend ab, die sie tags zuvor überwunden hatten.
Die Erholung der im Kleinwerte-Index SDAX notierten Befesa-Aktien geht also weiter, allein seit Monatsbeginn haben sie rund ein Fünftel zugelegt. Mit einem Kursziel von 40 Euro sieht Stifel weitere 15 Prozent Luft nach oben./niw/mis
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
FRANKFURT (dpa-AFX Broker)
Ausgewählte Hebelprodukte auf Befesa
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Befesa
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Bildquellen: Befesa
Aktuelle Befesa Aktie News
Befesa Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Befesa nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.07.26
|Befesa Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.07.26
|Befesa Hold
|Deutsche Bank AG
|06.05.26
|Befesa Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.05.26
|Befesa Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.05.26
|Befesa Hold
|Deutsche Bank AG