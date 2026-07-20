Merck-Aktie Schlusslicht im DAX: Darum verliert die Aktie trotz Analystenlob

Kaufempfehlung bestätigt

21.07.26 16:11 Uhr

Die Schweizer Großbank UBS bekräftigt ihr Kursziel von 150 Euro, doch die Merck-Aktie zählt am Dienstag zu den schwächsten Werten im DAX.

• Die aktuelle Kursrückgabe scheint sektorweit bedingt zu sein, eine klare Unternehmensnachricht ist nicht erkennbar; die Quartalszahlen am 6. August werden weitere Klarheit bringen.

• Merck ist am Dienstag das Schlusslicht im DAX mit einem Kursrückgang von 3,33 % auf 130,45 Euro, trotz einer Kaufempfehlung und einem Kursziel von 150 Euro durch UBS.

Merck ist am Dienstag DAX-Schlusslicht

UBS bestätigt Kaufempfehlung und Kursziel von 150 Euro für den Titel

Nächster Fixpunkt ist die Vorlage der Quartalszahlen am 6. August

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Merck fällt am Dienstag um 2,78 Prozent auf 131,20 Euro und ist damit das Schlusslicht im DAX, obwohl die Schweizer Großbank UBS ihre Kaufempfehlung erst am Montag mit einem Kursziel von 150 Euro bekräftigt hatte.

UBS bekräftigt Kaufvotum vor den Halbjahreszahlen

UBS beließ die Einstufung für Merck KGaA auf "Buy" und rührte auch am Kursziel von 150 Euro nicht. Wie dpa-AFX berichtet, rechnet Analyst Matthew Weston in seinem Ausblick auf den anstehenden Bericht mit "soliden Wachstumstrends im zweiten Quartal". Die Dynamik aus dem ersten Quartal dürfte sich demnach auf das zweite übertragen haben. Konkrete Segmentprognosen für Healthcare, Life Science oder Electronics enthält die Studie nicht, weshalb die Einschätzung vorerst auf der allgemeinen Fortschreibung des Jahresauftakts beruht.

Warum der Kurs trotzdem nachgibt

Ein aktienspezifischer Auslöser für den heutigen Rückgang ist nicht ersichtlich. Am selben Handelstag geraten auch andere Werte aus dem Gesundheits- und Versicherungssegment im DAX unter Druck, etwa Siemens Healthineers, Hannover Rück und Münchener Rück, während der Gesamtindex selbst leicht zulegt. Das spricht eher für eine sektorweite Verkaufslaune als für eine unternehmensspezifische Nachricht bei Merck. Gemessen am aktuellen Kurs impliziert das UBS-Kursziel von 150 Euro ein Aufwärtspotenzial von rund 15 Prozent, ein Abstand, der sich seit der Bekräftigung des Ratings am Freitag eher vergrößert als verkleinert hat.

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Klarheit dürfte erst der Quartalsbericht bringen. Merck KGaA veröffentlicht die Zahlen zum zweiten Quartal am 6. August 2026. Dann zeigt sich, ob die von Weston erwartete fortgesetzte Dynamik aus dem ersten Quartal tatsächlich trägt oder ob die aktuelle Kursschwäche bereits eine Vorahnung auf schwächere Signale ist.

Benedict Kurschat, Redaktion finanzen.net

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