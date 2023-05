Rheinmetall-Aktie tief im Minus: Goldman Sachs stuft Rheinmetall ab

Aktien in diesem Artikel Rheinmetall 246,10 EUR

Analystin Daniela Costa aktualisierte in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie ihre Schätzungen für Rüstungsunternehmen nach der Berichtssaison zum ersten Quartal. Dieses sei durchwachsen verlaufen: Es komme zwar Zug in die Geschäfte, aber die Auslieferungen hinkten hinterher. Bei Rheinmetall ist sie nun etwas vorsichtiger für das Gesamtjahr. Anpassungen brachte sie dort auch mit Währungseffekten in Zusammenhang.

Die Rheinmetall-Aktie verliert via XETRA zeitweise 3,47 Prozent auf 244,60 Euro.

