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MTU-Aktie fester: Warum Kepler Cheuvreux jetzt zum Kauf bläst

07.04.26 08:41 Uhr
MTU-Aktie steigt an: Kepler Cheuvreux setzt auf weitere Erholung | finanzen.net

Die Aktien von MTU haben am Dienstagmorgen nach der Kaufempfehlung von Kepler Cheuvreux an ihre jüngste Stabilisierung angeknüpft.

Werte in diesem Artikel
Aktien
MTU Aero Engines AG
321,80 EUR 5,40 EUR 1,71%
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Die Papiere des Triebwerkbauers MTU stiegen auf der Handelsplattform Tradegate um 1,8 Prozent über ihren Xetra-Schluss vom Gründonnerstag auf 322 Euro.

Die Kepler-Experten kappten ihr Kursziel zwar auf 365 Euro, signalisieren damit allerdings gut 15 Prozent Erholungspotenzial. Um das aktuelle Kursniveau zu rechtfertigen, müssten ihre Schätzungen für 2030 um ein Fünftel niedriger liegen, so die Kepler-Analysten.

Sie sehen die jüngste Kurskorrektur daher als gute Einstiegschance.

/ag/zb

FRANKFURT (dpa-AFX Broker)

Bildquellen: MTU Aero Engines

Nachrichten zu MTU Aero Engines AG

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Analysen zu MTU Aero Engines AG

DatumRatingAnalyst
31.03.2026MTU Aero Engines Equal WeightBarclays Capital
24.03.2026MTU Aero Engines BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.03.2026MTU Aero Engines Sector PerformRBC Capital Markets
09.03.2026MTU Aero Engines OutperformBernstein Research
06.03.2026MTU Aero Engines BuyJefferies & Company Inc.
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24.03.2026MTU Aero Engines BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.03.2026MTU Aero Engines OutperformBernstein Research
06.03.2026MTU Aero Engines BuyJefferies & Company Inc.
25.02.2026MTU Aero Engines BuyDeutsche Bank AG
25.02.2026MTU Aero Engines KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
31.03.2026MTU Aero Engines Equal WeightBarclays Capital
23.03.2026MTU Aero Engines Sector PerformRBC Capital Markets
25.02.2026MTU Aero Engines HoldWarburg Research
24.02.2026MTU Aero Engines NeutralGoldman Sachs Group Inc.
24.02.2026MTU Aero Engines NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
05.12.2024MTU Aero Engines SellHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
25.10.2024MTU Aero Engines SellHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
16.10.2024MTU Aero Engines SellHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
15.02.2023MTU Aero Engines SellHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
19.01.2022MTU Aero Engines UnderweightMorgan Stanley

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