MTU-Aktie fester: Warum Kepler Cheuvreux jetzt zum Kauf bläst
Die Aktien von MTU haben am Dienstagmorgen nach der Kaufempfehlung von Kepler Cheuvreux an ihre jüngste Stabilisierung angeknüpft.
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Die Papiere des Triebwerkbauers MTU stiegen auf der Handelsplattform Tradegate um 1,8 Prozent über ihren Xetra-Schluss vom Gründonnerstag auf 322 Euro.
Die Kepler-Experten kappten ihr Kursziel zwar auf 365 Euro, signalisieren damit allerdings gut 15 Prozent Erholungspotenzial. Um das aktuelle Kursniveau zu rechtfertigen, müssten ihre Schätzungen für 2030 um ein Fünftel niedriger liegen, so die Kepler-Analysten.
Sie sehen die jüngste Kurskorrektur daher als gute Einstiegschance.
/ag/zb
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