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Kaufempfehlung

RATIONAL-Aktie mit Auftrieb nach Bodenbildung: RBC zeigt sich optimistisch

RATIONAL-Aktie mit Auftrieb nach Bodenbildung: RBC zeigt sich optimistisch

Die Papiere von RATIONAL haben am Freitag von einer Kaufempfehlung der kanadischen Bank RBC profitiert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
RATIONAL AG
577.00 EUR 22.50 EUR 4.06 %
Charts | News | Analysen
Indizes
MDAX
30,021.50 EUR 514.67 EUR 1.74 %
News | Analysen

Am Vormittag stieg der Kurs des Großküchenausstatters zeitweise um 4,85 Prozent auf 584 Euro. Damit waren die Anteile im MDAX unter den stärksten Werten.

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RBC-Analyst Sebastian Kuenne nimmt mit seinem "Outperform"-Votum erstmals seit sieben Jahren wieder eine positive Haltung gegenüber den RATIONAL-Aktien ein, wie er in seiner Neubewertung vom Freitag schrieb. Kuenne verwies auf die jüngst gesunkene Bewertung.

Die Papiere hatten im Februar mit 776,50 Euro ein Jahreshoch erreicht. Danach gerieten sie unter Druck und beschleunigten Anfang August die Talfahrt. Seit September zeigt sich auf dem gesunkenen Niveau eine Stabilisierung. Der Kurssprung an diesem Freitag hievt sie nun wieder über die 21-Tage-Linie, die Hinweise auf den kurzfristigen Trend liefert.

RATIONAL sei ein Paradebeispiel für deutsche Mittelstandstechnik, und die Finanzkennzahlen sähen so beeindruckend aus wie eh und je, erläutere Experte Kuenne. Das Unternehmen habe sowohl bei den Produkten als auch bei den Preisen die Nase vorn gegenüber Konkurrent Unox, und das Volumenwachstum sollte sich wieder im Bereich von jährlich fünf bis sieben Prozent normalisieren.

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Auch die Preise verbesserten sich. Insgesamt sieht Kuenne RATIONAL als ein Unternehmen mit nachhaltigem Wachstum, das unabhängig von jeglichem KI-bezogenen Investitionszyklus sei.

/ajx/bek/zb

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: RATIONAL, RATIONAL

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Datum Rating Analyst
08:36 RATIONAL Outperform RBC Capital Markets
06.10.26 RATIONAL Buy Warburg Research
02.10.26 RATIONAL Buy Goldman Sachs Group Inc.
02.10.26 RATIONAL Outperform Bernstein Research
14.09.26 RATIONAL Buy UBS AG

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