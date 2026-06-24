Kaufempfehlung

Eine Kaufempfehlung katapultiert die Aktien des Immobilienkonzerns Vonovia nach oben.

Eine Kaufempfehlung der Deutschen Bank hat die Aktien von Vonovia am Donnerstag spürbar angeschoben. Für die Anteilsscheine des Immobilienkonzerns ging es im DAX zuletzt um 2,41 Prozent auf 21,29 Euro nach oben.

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Damit setzten sie sich deutlicher über der 21-Tage-Chartlinie als Indikator für den kurzfristigen Trend ab, mit der die Aktien jüngst gerungen hatten. Seit Jahresbeginn stehen allerdings immer noch Kursverluste von rund 13 Prozent zu Buche.

Deutsche-Bank-Analyst Thomas Rothäusler zählt Vonovia nun zu seinen Favoriten im Sektor. Er wird in einer Branchenanalyse allgemein optimistisch für Wohnimmobilienkonzerne.

In der Folge gehörten die Aktien von LEG Immobilien und TAG Immobilien mit einem Plus von 1,58 Prozent auf 54,80 Euro beziehungsweise 1,64 Prozent auf 13,65 Euro zu den stärksten Titeln im MDAX der mittelgroßen Unternehmen.

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Vorsichtiger wird Rothäusler jedoch im Gewerbebereich, was Aroundtown ein Minus von zeitweise 2,2 Prozent einbrockte.

/niw/nas

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FRANKFURT (dpa-AFX Broker)