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Vonovia-Aktie von Analystenlob beflügelt - LEG und TAG auch stark

25.06.26 11:44 Uhr
Analystenlob gibt Vonovia-Aktie Rückenwind - auch LEG und TAG profitieren | finanzen.net

Eine Kaufempfehlung katapultiert die Aktien des Immobilienkonzerns Vonovia nach oben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Aroundtown SA
2,31 EUR -0,05 EUR -2,28%
Charts|News|Analysen
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LEG Immobilien
53,95 EUR 1,15 EUR 2,18%
Charts|News|Analysen
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TAG Immobilien AG
13,23 EUR 0,31 EUR 2,40%
Charts|News|Analysen
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Vonovia SE
21,35 EUR 0,68 EUR 3,29%
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Eine Kaufempfehlung der Deutschen Bank hat die Aktien von Vonovia am Donnerstag spürbar angeschoben. Für die Anteilsscheine des Immobilienkonzerns ging es im DAX zuletzt um 2,41 Prozent auf 21,29 Euro nach oben.

Damit setzten sie sich deutlicher über der 21-Tage-Chartlinie als Indikator für den kurzfristigen Trend ab, mit der die Aktien jüngst gerungen hatten. Seit Jahresbeginn stehen allerdings immer noch Kursverluste von rund 13 Prozent zu Buche.

Deutsche-Bank-Analyst Thomas Rothäusler zählt Vonovia nun zu seinen Favoriten im Sektor. Er wird in einer Branchenanalyse allgemein optimistisch für Wohnimmobilienkonzerne.

In der Folge gehörten die Aktien von LEG Immobilien und TAG Immobilien mit einem Plus von 1,58 Prozent auf 54,80 Euro beziehungsweise 1,64 Prozent auf 13,65 Euro zu den stärksten Titeln im MDAX der mittelgroßen Unternehmen.

Vorsichtiger wird Rothäusler jedoch im Gewerbebereich, was Aroundtown ein Minus von zeitweise 2,2 Prozent einbrockte.

/niw/nas

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FRANKFURT (dpa-AFX Broker)

Bildquellen: Vonovia SE

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17.06.2026Vonovia SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.06.2026Vonovia SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
01.06.2026Vonovia SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
13.05.2026Vonovia SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
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16.06.2026Vonovia SE Market-PerformBernstein Research
12.05.2026Vonovia SE Market-PerformBernstein Research
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