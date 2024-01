Zalando-Aktie leicht im Plus: Empfehlung von Metzler treibt an

Kaufempfehlung

Eine Kaufempfehlung des Bankhauses Metzler hat am Dienstagmorgen den Erholungsversuch der Aktien von Zalando unterstützt.

Die Papiere des Online-Modehändlers gewannen auf der Handelsplattform XETRA zeitweise 0,16 Prozent auf 19,38 Euro. Metzler-Analyst Felix Jonathan Dennl sieht mittelfristig Luft bis zu seinem Kursziel von 26 Euro und nahm daher die Bewertung der Aktien mit "Kaufen" auf. Laut Händlern wirken am Dienstag zusätzlich gute Geschäftszahlen des Modekonzerns Urban Outfitters positiv.

Mit Kursgewinnen knüpft die Zalando-Anteile an die Vortageserholung an. Da hatten sie letztlich 1,5 Prozent zugelegt, nachdem sie am Vormittag mit 18,25 Euro noch auf den tiefsten Stand seit Herbst 2014 abgerutscht waren. Ein Grund der Kurserholung im Montagverlauf: Optimistische Äußerungen von Mitgliedern der US-Notenbank zur Inflationsentwicklung in den USA. Die Hoffnungen auf baldige Leitzinssenkungen wurden damit wieder größer.

Mit dem jüngsten Kursrutsch hatten sich Zalando zunächst weiter dem Rekordtief von gut 17 Euro genähert, das ebenfalls aus dem Herbst 2014 stammt und kurz nach dem Börsengang erreicht worden war. Der Ausgabepreis hatte damals bei 21,50 Euro gelegen.

Im noch jungen Börsenjahr 2024 summieren sich die Zalando-Kursverluste - die für Dienstag erwartete Erholung ausgeklammert - immer noch auf fast zehn Prozent, was den letzten Platz im DAX bedeutet.

Bereits 2023 waren die Papiere mit einem Jahresminus von gut 35 Prozent Schlusslicht im deutschen Leitindex; 2022 waren sie mit einem Verlust von mehr als der Hälfte Vorletzter gewesen. Die Bestmarke von fast 106 Euro von Mitte 2021 ist weit entfernt. Damals - mitten in der Corona-Pandemie - brummte der Online-Handel.

Im tristen Konjunkturumfeld sorgen sich Anleger um die Geschäftsentwicklung des DAX-Konzerns. Erst am vergangenen Donnerstag hatte eine Gewinnwarnung des britischen Sport- und Freizeitmodehändlers JD Sports Fashion die Branchenstimmung zusätzlich getrübt.

Am Montag hatte Analyst Richard Chamberlain von der kanadischen Bank RBC zudem auf gestiegene Frachtraten wegen der Probleme im Roten Meer und der Passage durch den Suez-Kanal verwiesen. Sie seien aber eine zu bewältigende Belastung für die europäischen Modehändler, denn die Frachtraten kämen von einem niedrigen Niveau und machten einen vergleichsweise geringen Teil der Kosten aus, schrieb er. Mit einem Kursziel von 44 Euro und der Einstufung "Outperform" blieb er denn auch für Zalando optimistisch.

/mis/ajx/stk

FRANKFURT (dpa-AFX)