Kaufempfehlungen KW 10

Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

06.03.26 08:44 Uhr
In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Kauf empfohlen.

Aktien Empfehlungen KW 26/10: Analysten raten zum Kauf

Platz 16: Das Ranking

Anleger, die Aktien kaufen wollen, ziehen häufig Analystenstimmen zu Rate. In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Kauf empfohlen.

Quelle: finanzen.net

Platz 15: AIXTRON

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für AIXTRON von 20 auf 31 Euro angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net

Platz 14: KION

Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für KION von 73,80 auf 75 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net

Platz 13: SMA Solar

Das Analysehaus Jefferies hat SMA Solar von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 37 auf 39 Euro angehoben. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net

Platz 12: DEUTZ

Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für DEUTZ nach einer Veranstaltung mit dem Chef Sebastian Schulte von 11,50 auf 12,90 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net

Platz 11: Siemens Energy

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens Energy auf "Overweight" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net

Platz 10: Rheinmetall

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Rheinmetall mit einem Kursziel von 2050 Euro auf "Outperform" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net

Platz 9: AUTO1

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für AUTO1 von 37 auf 32 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net

Platz 8: ASML

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für ASML mit einem Kursziel von 1500 Euro auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net

Platz 7: adidas

Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für adidas nach Geschäftszahlen und Ausblick von 220 auf 190 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net

Platz 6: RENK

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für RENK mit einem Kursziel von 75 Euro auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net

Platz 5: Bayer

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Bayer von 54,50 auf 54,00 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net

Platz 4: Broadcom

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Broadcom mit einem Kursziel von 500 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net

Platz 3: TRATON

Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für TRATON von 29 auf 38 Euro angehoben und die Aktien von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net

Platz 2: Delivery Hero

Die US-Bank JPMorgan hat Delivery Hero auf "Overweight" mit einem Kursziel von 34 Euro belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net

Platz 1: DHL

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für die DHL Group von 43 auf 54 Euro angehoben und die Aktien von "Equal Weight" auf "Overweight" hochgestuft. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net

