Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Kauf empfohlen.
Tipp: Handeln Sie Ihre Aktien jetzt für 0,00 € bei finanzen.net zero! Hier informieren
Platz 16: Das Ranking
Anleger, die Aktien kaufen wollen, ziehen häufig Analystenstimmen zu Rate. In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Kauf empfohlen.
Quelle: finanzen.net, Bild: TunedIn by Westend61 / Shutterstock.com
Platz 15: AIXTRON
Deutsche Bank Research hat das Kursziel für AIXTRON von 20 auf 31 Euro angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: AIXTRON
Platz 14: KION
Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für KION von 73,80 auf 75 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: KION GROUP
Platz 13: SMA Solar
Das Analysehaus Jefferies hat SMA Solar von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 37 auf 39 Euro angehoben. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: SMA Solar
Platz 12: DEUTZ
Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für DEUTZ nach einer Veranstaltung mit dem Chef Sebastian Schulte von 11,50 auf 12,90 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: DEUTZ AG
Platz 11: Siemens Energy
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens Energy auf "Overweight" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Siemens Energy AG
Platz 10: Rheinmetall
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Rheinmetall mit einem Kursziel von 2050 Euro auf "Outperform" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Tobias Arhelger / Shutterstock.com
Platz 9: AUTO1
Deutsche Bank Research hat das Kursziel für AUTO1 von 37 auf 32 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: IgorGolovniov / Shutterstock.com
Platz 8: ASML
Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für ASML mit einem Kursziel von 1500 Euro auf "Buy" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: ASML
Platz 7: adidas
Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für adidas nach Geschäftszahlen und Ausblick von 220 auf 190 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Radu Bercan / Shutterstock.com
Platz 6: RENK
Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für RENK mit einem Kursziel von 75 Euro auf "Buy" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: RENK Group AG
Platz 5: Bayer
Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Bayer von 54,50 auf 54,00 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Bayer AG
Platz 4: Broadcom
Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Broadcom mit einem Kursziel von 500 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Ken Wolter / Shutterstock.com
Platz 3: TRATON
Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für TRATON von 29 auf 38 Euro angehoben und die Aktien von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: TRATON GROUP
Platz 2: Delivery Hero
Die US-Bank JPMorgan hat Delivery Hero auf "Overweight" mit einem Kursziel von 34 Euro belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Delivery Hero
Platz 1: DHL
Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für die DHL Group von 43 auf 54 Euro angehoben und die Aktien von "Equal Weight" auf "Overweight" hochgestuft. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Deutsche Post
Weitere News
Bildquellen: Oliver Sved / Shutterstock.com, Konstantin Ivshin / Shutterstock.com