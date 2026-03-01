Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Kauf empfohlen.
Platz 16: Das Ranking
Platz 15: RENK
Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für RENK nach Geschäftszahlen mit einem Kursziel von 63 Euro auf "Buy" belassen. Zur Analyse
Platz 14: Schaeffler
Die DZ Bank hat den fairen Wert für Schaeffler von 8,50 auf 10 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Zur Analyse
Platz 13: NVIDIA
Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für NVIDIA vor der Entwicklerkonferenz des Chipherstellers auf "Buy" mit einem Kursziel von 245 US-Dollar belassen. Zur Analyse
Platz 12: EVOTEC
Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für EVOTEC nach der Vorstellung der mittelfristigen Strategie mit einem Kursziel von 10 Euro auf "Outperform" belassen. Zur Analyse
Platz 11: Boeing
Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Boeing nach monatlichen Auslieferungszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 275 US-Dollar belassen. Zur Analyse
Platz 10: BioNTech
Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für BioNTech nach Quartalszahlen und einem Umbruch im Management von 151 auf 138 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Zur Analyse
Platz 9: WACKER CHEMIE
Das Analysehaus Warburg Research hat WACKER CHEMIE nach endgültigen Jahreszahlen mit einem Kursziel von 88 Euro auf "Buy" belassen. Zur Analyse
Platz 8: Bayer
Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Bayer nach einem Treffen mit Managern von Bayer mit einem Kursziel von 48 Euro auf "Overweight" belassen. Zur Analyse
Platz 7: Shell
Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Shell mit einem Kursziel von 3300 Pence auf "Buy" belassen. Zur Analyse
Platz 6: Henkel
Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Henkel von 82 auf 77 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Zur Analyse
Platz 5: Oracle
Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Oracle von 305 auf 275 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Zur Analyse
Platz 4: grenke
Die DZ Bank hat den fairen Wert für grenke nach Zahlen von 22 auf 21 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Zur Analyse
Platz 3: Rheinmetall
Die Privatbank Berenberg hat Rheinmetall mit einem Kursziel von 2100 Euro auf "Buy" belassen. Zur Analyse
Platz 2: RWE
Deutsche Bank Research hat RWE mit einem Kursziel von 55 Euro auf "Buy" belassen. Zur Analyse
Platz 1: Allianz
Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Allianz von 459 auf 504 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Zur Analyse
