Kaufempfehlungen KW 11

Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

13.03.26 14:26 Uhr
Kaufempfehlung: Diese Aktien stehen auf den Expertenlisten ganz oben | finanzen.net

In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Kauf empfohlen.

Aktien Empfehlungen KW 26/11: Analysten raten zum Kauf

Platz 16: Das Ranking

Anleger, die Aktien kaufen wollen, ziehen häufig Analystenstimmen zu Rate. In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Kauf empfohlen.

Quelle: finanzen.net, Bild: Lightspring / Shutterstock.com

Platz 15: RENK

Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für RENK nach Geschäftszahlen mit einem Kursziel von 63 Euro auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: RENK Group AG

Platz 14: Schaeffler

Die DZ Bank hat den fairen Wert für Schaeffler von 8,50 auf 10 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Schaeffler Technologies AG & Co. KG

Platz 13: NVIDIA

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für NVIDIA vor der Entwicklerkonferenz des Chipherstellers auf "Buy" mit einem Kursziel von 245 US-Dollar belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: michelmond / Shutterstock.com

Platz 12: EVOTEC

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für EVOTEC nach der Vorstellung der mittelfristigen Strategie mit einem Kursziel von 10 Euro auf "Outperform" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: REMY GABALDA/AFP/Getty Images

Platz 11: Boeing

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Boeing nach monatlichen Auslieferungszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 275 US-Dollar belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Maxene Huiyu / Shutterstock.com

Platz 10: BioNTech

Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für BioNTech nach Quartalszahlen und einem Umbruch im Management von 151 auf 138 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Thomas Lohnes/Getty Images

Platz 9: WACKER CHEMIE

Das Analysehaus Warburg Research hat WACKER CHEMIE nach endgültigen Jahreszahlen mit einem Kursziel von 88 Euro auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: WACKER Chemie

Platz 8: Bayer

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Bayer nach einem Treffen mit Managern von Bayer mit einem Kursziel von 48 Euro auf "Overweight" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Lukassek / Shutterstock.com

Platz 7: Shell

Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Shell mit einem Kursziel von 3300 Pence auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Semmick Photo / Shutterstock.com

Platz 6: Henkel

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Henkel von 82 auf 77 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Henkel AG

Platz 5: Oracle

Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Oracle von 305 auf 275 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Ken Wolter / Shutterstock.com

Platz 4: grenke

Die DZ Bank hat den fairen Wert für grenke nach Zahlen von 22 auf 21 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Grenkeleasing

Platz 3: Rheinmetall

Die Privatbank Berenberg hat Rheinmetall mit einem Kursziel von 2100 Euro auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Tobias Arhelger / Shutterstock.com

Platz 2: RWE

Deutsche Bank Research hat RWE mit einem Kursziel von 55 Euro auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Andre Laaks, RWE

Platz 1: Allianz

Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Allianz von 459 auf 504 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: ricochet64 / Shutterstock.com

Bildquellen: Raymond Boyd/Getty Images, Lisa S. / Shutterstock.com