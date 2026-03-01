Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Kauf empfohlen.
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Platz 16: Das Ranking
Anleger, die Aktien kaufen wollen, ziehen häufig Analystenstimmen zu Rate. In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Kauf empfohlen.
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Platz 15: Daimler Truck
Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Daimler Truck auf "Outperform" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Zur Analyse
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Platz 14: RWE
Deutsche Bank Research hat die Einstufung für RWE nach einer Roadshow in den USA auf "Buy" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Zur Analyse
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Platz 13: Amazon
Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Amazon auf "Buy" mit einem Kursziel von 300 US-Dollar belassen. Zur Analyse
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Platz 12: E.ON
Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für E.ON von 20,50 auf 23,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Zur Analyse
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Platz 11: Delivery Hero
Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Delivery Hero mit einem Kursziel von 32 Euro auf "Buy" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Delivery Hero
Platz 10: TotalEnergies
Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für TotalEnergies mit einem Kursziel von 85 Euro auf "Outperform" belassen. Zur Analyse
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Platz 9: Heidelberg Materials
Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Heidelberg Materials auf "Overweight" mit einem Kursziel von 253 Euro belassen. Zur Analyse
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Platz 8: Microsoft
Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Microsoft von 600 auf 510 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Zur Analyse
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Platz 7: Rolls-Royce
Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Rolls-Royce von 1350 auf 1400 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Zur Analyse
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Platz 6: Bayer
Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Bayer auf "Buy" mit einem Kursziel von 52 Euro belassen. Zur Analyse
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Platz 5: Delivery Hero
Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Delivery Hero nach detaillierten Jahreszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 36,90 Euro belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Delivery Hero
Platz 4: Siemens Energy
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Siemens Energy auf "Outperform" mit einem Kursziel von 150 Euro belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Siemens Energy AG
Platz 3: Infineon
Die US-Bank JPMorgan hat Infineon auf "Overweight" mit einem Kursziel von 48 Euro belassen. Zur Analyse
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Platz 2: Lufthansa
Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Lufthansa von 9,50 auf 9,40 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Zur Analyse
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Platz 1: Jungheinrich
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Jungheinrich mit einem Kursziel von 45 Euro auf "Outperform" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Jungheinrich AG
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