Dr. Raimund Schriek | Rache ist kein Setup – Wie Sie Revenge Trading erkennen und vermeiden

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Heute im Fokus

Meta und Verbraucherzentralen prüfen Vergleich. Lufthansa einigt sich mit Bodenpersonal. Novartis stärkt Immunologie-Portfolio mit Milliarden-Zukauf. TUI stellt Vorstand neu auf. Jungheinrich mit Umsatzplus in 2025. Disney: Startdatum für Berlin-Dystopie nun klar - Serie über Wiener Kongress im Herbst. Gesamtumsatz der DAX-Konzerne sinkt das dritte Jahr in Folge.