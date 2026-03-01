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Kaufempfehlungen KW 13

Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

27.03.26 12:53 Uhr
Kaufempfehlung: Diese Aktien stehen auf den Expertenlisten ganz oben | finanzen.net

In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Kauf empfohlen.

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Aktien Empfehlungen KW 26/13: Analysten raten zum Kauf

Platz 16: Das Ranking

Anleger, die Aktien kaufen wollen, ziehen häufig Analystenstimmen zu Rate. In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Kauf empfohlen.

Quelle: finanzen.net, Bild: Lightspring / Shutterstock.com

Platz 15: Daimler Truck

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Daimler Truck auf "Outperform" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Robert Way / Shutterstock.com

Platz 14: RWE

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für RWE nach einer Roadshow in den USA auf "Buy" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: rafapress / Shutterstock.com

Platz 13: Amazon

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Amazon auf "Buy" mit einem Kursziel von 300 US-Dollar belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

Platz 12: E.ON

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für E.ON von 20,50 auf 23,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Patrik Stollarz/AFP/Getty Images

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Platz 11: Delivery Hero

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Delivery Hero mit einem Kursziel von 32 Euro auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Delivery Hero

Platz 10: TotalEnergies

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für TotalEnergies mit einem Kursziel von 85 Euro auf "Outperform" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: HJBC / Shutterstock.com

Platz 9: Heidelberg Materials

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Heidelberg Materials auf "Overweight" mit einem Kursziel von 253 Euro belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Strahlengang / Shutterstock.com

Platz 8: Microsoft

Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Microsoft von 600 auf 510 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Volodymyr Kyrylyuk / Shutterstock.com

Platz 7: Rolls-Royce

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Rolls-Royce von 1350 auf 1400 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Jordan Tan / Shutterstock.com

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Platz 6: Bayer

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Bayer auf "Buy" mit einem Kursziel von 52 Euro belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Lukassek / Shutterstock.com

Platz 5: Delivery Hero

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Delivery Hero nach detaillierten Jahreszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 36,90 Euro belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Delivery Hero

Platz 4: Siemens Energy

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Siemens Energy auf "Outperform" mit einem Kursziel von 150 Euro belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Siemens Energy AG

Platz 3: Infineon

Die US-Bank JPMorgan hat Infineon auf "Overweight" mit einem Kursziel von 48 Euro belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: 360b / Shutterstock.com

Platz 2: Lufthansa

Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Lufthansa von 9,50 auf 9,40 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Robert Sarosiek / Shutterstock.com

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Platz 1: Jungheinrich

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Jungheinrich mit einem Kursziel von 45 Euro auf "Outperform" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Jungheinrich AG

Bildquellen: Raymond Boyd/Getty Images, TunedIn by Westend61 / Shutterstock.com