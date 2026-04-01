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Kaufempfehlungen KW 15

Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

10.04.26 13:37 Uhr
Kaufempfehlung: Diese Aktien stehen auf den Expertenlisten ganz oben | finanzen.net

In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Kauf empfohlen.

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Aktien Empfehlungen KW 26/15: Analysten raten zum Kauf

Platz 16: Das Ranking

Anleger, die Aktien kaufen wollen, ziehen häufig Analystenstimmen zu Rate. In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Kauf empfohlen.

Quelle: finanzen.net, Bild: Lightspring / Shutterstock.com

Platz 15: Rheinmetall

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Rheinmetall mit einem Kursziel von 2130 Euro auf "Overweight" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Tobias Arhelger / Shutterstock.com

Platz 14: Nordex

Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Nordex vor Zahlen zum ersten Quartal von 50 auf 54 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Lukassek / Shutterstock.com

Platz 13: Deutsche Bank

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Bank auf "Overweight" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Elpisterra / Shutterstock.com

Platz 12: Infineon

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Infineon mit einem Kursziel von 52 Euro auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: 360b / Shutterstock.com

Platz 11: Shell

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Shell mit einem Kursziel von 4400 Pence auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Semmick Photo / Shutterstock.com

Platz 10: EVOTEC

Die kanadische Bank RBC hat EVOTEC nach endgültigen Jahreszahlen mit einem Kursziel von 10 Euro auf "Outperform" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: REMY GABALDA/AFP/Getty Images

Platz 9: RENK

Die DZ Bank hat die Bewertung von RENK beim fairen Aktienwert von 65 Euro mit "Kaufen" aufgenommen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: RENK Group AG

Platz 8: UBS

JPMorgan hat die UBS-Aktie vor den am 29. April erwarteten Quartalszahlen mit einem Kursziel von 43 Franken auf "Overweight" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: 360b / Shutterstock.com

Platz 7: Siemens Energy

JPMorgan hat Siemens Energy mit einem Kursziel von 200 Euro auf "Overweight" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Siemens Energy AG

Platz 6: Redcare Pharmacy

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Redcare Pharmacy mit einem Kursziel von 99 Euro auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Redcare Pharmacy

Platz 5: DWS

Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für DWS von 68 auf 62 Euro gesenkt, jedoch die Einstufung auf "Outperform" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Olga P Galkina / Shutterstock.com

Platz 4: ams-OSRAM

Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für ams-OSRAM von 13,20 auf 13,40 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: ah

Platz 3: Amazon

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Amazon mit einem Kursziel von 300 US-Dollar auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

Platz 2: Holcim

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Holcim von 77 auf 82 Franken angehoben und die Aktien von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Holcim

Platz 1: Jungheinrich

Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Jungheinrich von 46 auf 42 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Jungheinrich AG

Bildquellen: Oliver Sved / Shutterstock.com, peterschreiber.media/ shutterstock.com