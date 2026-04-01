Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Kauf empfohlen.
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Platz 16: Das Ranking
Anleger, die Aktien kaufen wollen, ziehen häufig Analystenstimmen zu Rate. In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Kauf empfohlen.
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Platz 15: Rheinmetall
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Rheinmetall mit einem Kursziel von 2130 Euro auf "Overweight" belassen. Zur Analyse
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Platz 14: Nordex
Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Nordex vor Zahlen zum ersten Quartal von 50 auf 54 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Zur Analyse
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Platz 13: Deutsche Bank
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Bank auf "Overweight" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Zur Analyse
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Platz 12: Infineon
Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Infineon mit einem Kursziel von 52 Euro auf "Buy" belassen. Zur Analyse
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Platz 11: Shell
Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Shell mit einem Kursziel von 4400 Pence auf "Buy" belassen. Zur Analyse
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Platz 10: EVOTEC
Die kanadische Bank RBC hat EVOTEC nach endgültigen Jahreszahlen mit einem Kursziel von 10 Euro auf "Outperform" belassen. Zur Analyse
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Platz 9: RENK
Die DZ Bank hat die Bewertung von RENK beim fairen Aktienwert von 65 Euro mit "Kaufen" aufgenommen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: RENK Group AG
Platz 8: UBS
JPMorgan hat die UBS-Aktie vor den am 29. April erwarteten Quartalszahlen mit einem Kursziel von 43 Franken auf "Overweight" belassen. Zur Analyse
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Platz 7: Siemens Energy
JPMorgan hat Siemens Energy mit einem Kursziel von 200 Euro auf "Overweight" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Siemens Energy AG
Platz 6: Redcare Pharmacy
Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Redcare Pharmacy mit einem Kursziel von 99 Euro auf "Buy" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Redcare Pharmacy
Platz 5: DWS
Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für DWS von 68 auf 62 Euro gesenkt, jedoch die Einstufung auf "Outperform" belassen. Zur Analyse
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Platz 4: ams-OSRAM
Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für ams-OSRAM von 13,20 auf 13,40 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: ah
Platz 3: Amazon
Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Amazon mit einem Kursziel von 300 US-Dollar auf "Buy" belassen. Zur Analyse
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Platz 2: Holcim
Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Holcim von 77 auf 82 Franken angehoben und die Aktien von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Holcim
Platz 1: Jungheinrich
Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Jungheinrich von 46 auf 42 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Jungheinrich AG
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