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Kaufempfehlungen KW 16

Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

17.04.26 11:57 Uhr
Kaufempfehlung: Diese Aktien stehen auf den Expertenlisten ganz oben | finanzen.net

In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Kauf empfohlen.

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Aktien Empfehlungen KW 26/16: Analysten raten zum Kauf

Platz 16: Das Ranking

Anleger, die Aktien kaufen wollen, ziehen häufig Analystenstimmen zu Rate. In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Kauf empfohlen.

Quelle: finanzen.net, Bild: Vadim Balantsev / Shutterstock.com

Platz 15: TotalEnergies

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für TotalEnergies mit einem Kursziel von 89 Euro auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: HJBC / Shutterstock.com

Platz 14: TUI

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für TUI von 11 auf 10,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Dafinchi / Shutterstock.com

Platz 13: BioNTech

Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für BioNTech mit einem Kursziel von 155 US-Dollar auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Pavlo Gonchar/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Platz 12: SAP

Die britische Investmentbank Barclays hat SAP mit einem Kursziel von 220 Euro auf "Overweight" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Cineberg / Shutterstock.com

Platz 11: Deutsche Telekom

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Deutsche Telekom mit einem Kursziel von 42 Euro auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Cineberg / Shutterstock.com

Platz 10: JPMorgan Chase

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für JPMorgan mit einem Kursziel von 391 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: TK Kurikawa / Shutterstock.com

Platz 9: BP

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für BP nach Aussagen zum ersten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 650 Pence belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

Platz 8: Rheinmetall

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Rheinmetall mit einem Kursziel von 2125 Euro auf "Overweight" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Tobias Arhelger / Shutterstock.com

Platz 7: ASML

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für ASML von 1500 auf 1600 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: ASML

Platz 6: Commerzbank

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Commerzbank von 38 auf 40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Frank Gaertner / Shutterstock.com

Platz 5: thyssenkrupp

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für thyssenkrupp mit einem Kursziel von 13 Euro auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: thyssenkrupp AG

Platz 4: HENSOLDT

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für HENSOLDT mit einem Kursziel von 101 Euro auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: HENSOLDT

Platz 3: Netflix

Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Netflix nach Quartalszahlen von 134 auf 128 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Netflix

Platz 2: Amazon

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Amazon auf "Overweight" mit einem Kursziel von 300 US-Dollar belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

Platz 1: Alstom

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Alstom auf "Buy" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: 360b / Shutterstock.com

Bildquellen: Tang Yan Song / Shutterstock.com, peterschreiber.media/ shutterstock.com