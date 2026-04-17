Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Alstom auf "Buy" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Zur Analyse

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Amazon auf "Overweight" mit einem Kursziel von 300 US-Dollar belassen. Zur Analyse

Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Netflix nach Quartalszahlen von 134 auf 128 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für HENSOLDT mit einem Kursziel von 101 Euro auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für thyssenkrupp mit einem Kursziel von 13 Euro auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Commerzbank von 38 auf 40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für ASML von 1500 auf 1600 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Rheinmetall mit einem Kursziel von 2125 Euro auf "Overweight" belassen. Zur Analyse

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für BP nach Aussagen zum ersten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 650 Pence belassen. Zur Analyse

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für JPMorgan mit einem Kursziel von 391 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Zur Analyse

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Deutsche Telekom mit einem Kursziel von 42 Euro auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Die britische Investmentbank Barclays hat SAP mit einem Kursziel von 220 Euro auf "Overweight" belassen. Zur Analyse

Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für BioNTech mit einem Kursziel von 155 US-Dollar auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für TUI von 11 auf 10,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Zur Analyse

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für TotalEnergies mit einem Kursziel von 89 Euro auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Anleger, die Aktien kaufen wollen, ziehen häufig Analystenstimmen zu Rate. In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Kauf empfohlen.

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Heute im Fokus Libanon-Waffenruhe tritt in Kraft: DAX im Plus -- Netflix enttäuscht mit Gewinnausblick -- Manycore, ITM Power, Mercedes-Benz, TSMC, Lufthansa, Intel im Fokus Rüstungsaktien im Aufwind. Aktien von SAP, IONOS, TeamViewer gefragt: Rekordjagd der US-Tech-Werte beflügelt Software-Aktien. Alstom stürzt wegen enttäuschendem Ausblick ab. Delivery Hero-Aktie zieht kräftig an: Prosus senkt Anteil - Verkauf an Uber. Microsoft-Aktie zündet den Turbo. Von Schuhfirma zu KI: Höhenflug von Allbirds-Aktie flaut etwas ab. Quantenaktien um D-Wave und Rigetti geht die Puste aus.

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