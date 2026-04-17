Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Kauf empfohlen.
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Platz 16: Das Ranking
Anleger, die Aktien kaufen wollen, ziehen häufig Analystenstimmen zu Rate. In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Kauf empfohlen.
Quelle: finanzen.net, Bild: Vadim Balantsev / Shutterstock.com
Platz 15: TotalEnergies
Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für TotalEnergies mit einem Kursziel von 89 Euro auf "Buy" belassen. Zur Analyse
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Platz 14: TUI
Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für TUI von 11 auf 10,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Zur Analyse
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Platz 13: BioNTech
Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für BioNTech mit einem Kursziel von 155 US-Dollar auf "Buy" belassen. Zur Analyse
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Platz 12: SAP
Die britische Investmentbank Barclays hat SAP mit einem Kursziel von 220 Euro auf "Overweight" belassen. Zur Analyse
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Platz 11: Deutsche Telekom
Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Deutsche Telekom mit einem Kursziel von 42 Euro auf "Buy" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Cineberg / Shutterstock.com
Platz 10: JPMorgan Chase
Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für JPMorgan mit einem Kursziel von 391 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Zur Analyse
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Platz 9: BP
Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für BP nach Aussagen zum ersten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 650 Pence belassen. Zur Analyse
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Platz 8: Rheinmetall
Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Rheinmetall mit einem Kursziel von 2125 Euro auf "Overweight" belassen. Zur Analyse
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Platz 7: ASML
Deutsche Bank Research hat das Kursziel für ASML von 1500 auf 1600 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: ASML
Platz 6: Commerzbank
Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Commerzbank von 38 auf 40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Frank Gaertner / Shutterstock.com
Platz 5: thyssenkrupp
Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für thyssenkrupp mit einem Kursziel von 13 Euro auf "Buy" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: thyssenkrupp AG
Platz 4: HENSOLDT
Deutsche Bank Research hat die Einstufung für HENSOLDT mit einem Kursziel von 101 Euro auf "Buy" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: HENSOLDT
Platz 3: Netflix
Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Netflix nach Quartalszahlen von 134 auf 128 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Netflix
Platz 2: Amazon
Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Amazon auf "Overweight" mit einem Kursziel von 300 US-Dollar belassen. Zur Analyse
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Platz 1: Alstom
Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Alstom auf "Buy" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Zur Analyse
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