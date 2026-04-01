Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Kauf empfohlen.
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Platz 16: Das Ranking
Anleger, die Aktien kaufen wollen, ziehen häufig Analystenstimmen zu Rate. In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Kauf empfohlen.
Quelle: finanzen.net, Bild: Vadim Balantsev / Shutterstock.com
Platz 15: Bechtle
Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Bechtle von 41 auf 40 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Bechtle AG
Platz 14: EVOTEC
Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für EVOTEC auf "Outperform" mit einem Kursziel von 10 Euro belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: REMY GABALDA/AFP/Getty Images
Platz 13: SAP
Deutsche Bank Research hat das Kursziel für SAP von 220 auf 200 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Cineberg / Shutterstock.com
Platz 12: Rheinmetall
Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Rheinmetall von 2020 auf 2220 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Zur Analyse
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Platz 11: Commerzbank
Die kanadische Bank RBC hat die Aktie der Commerzbank von "Sector Perform" auf "Outperform" mit dem Zusatz "Speculative Risk" hochgestuft. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Frank Gaertner / Shutterstock.com
Platz 10: Meta
Die schweizerische Großbank UBS hat das Kursziel für Meta von 872 auf 908 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: rafapress / Shutterstock.com
Platz 9: Boeing
Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Boeing nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 295 US-Dollar belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Maxene Huiyu / Shutterstock.com
Platz 8: TUI
Die US-Bank JPMorgan hat TUI auf "Overweight" mit einem Kursziel von 13,50 Euro belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Dafinchi / Shutterstock.com
Platz 7: Deutsche Telekom
Deutsche Bank Research hat Deutsche Telekom auf "Buy" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen.Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Cineberg / Shutterstock.com
Platz 6: Givaudan
Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Givaudan von 3500 auf 3300 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Zur Analyse
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Platz 5: EssilorLuxottica
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für EssilorLuxottica auf "Overweight" mit einem Kursziel von 335 Euro belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Rafael Henrique/SOPA Images/LightRocket via Getty Images
Platz 4: Tesla
Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Tesla nach Quartalszahlen von 480 auf 475 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Zur Analyse
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Platz 3: SMA Solar
Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für SMA Solar von 57 auf 58 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: SMA Solar
Platz 2: RENK
Deutsche Bank Research hat das Kursziel für RENK nach dem Pre-Close-Call am 22. April von 72 auf 73 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: RENK Group AG
Platz 1: Jungheinrich
Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Jungheinrich mit einem Kursziel von 43 Euro auf "Buy" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Jungheinrich AG
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