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Kaufempfehlungen KW 17

Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

24.04.26 16:10 Uhr
Kaufempfehlung: Diese Aktien stehen auf den Expertenlisten ganz oben | finanzen.net

In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Kauf empfohlen.

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Aktien Empfehlungen KW 26/17: Analysten raten zum Kauf

Platz 16: Das Ranking

Anleger, die Aktien kaufen wollen, ziehen häufig Analystenstimmen zu Rate. In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Kauf empfohlen.

Quelle: finanzen.net, Bild: Vadim Balantsev / Shutterstock.com

Platz 15: Bechtle

Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Bechtle von 41 auf 40 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Bechtle AG

Platz 14: EVOTEC

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für EVOTEC auf "Outperform" mit einem Kursziel von 10 Euro belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: REMY GABALDA/AFP/Getty Images

Platz 13: SAP

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für SAP von 220 auf 200 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Cineberg / Shutterstock.com

Platz 12: Rheinmetall

Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Rheinmetall von 2020 auf 2220 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Tobias Arhelger / Shutterstock.com

Platz 11: Commerzbank

Die kanadische Bank RBC hat die Aktie der Commerzbank von "Sector Perform" auf "Outperform" mit dem Zusatz "Speculative Risk" hochgestuft. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Frank Gaertner / Shutterstock.com

Platz 10: Meta

Die schweizerische Großbank UBS hat das Kursziel für Meta von 872 auf 908 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: rafapress / Shutterstock.com

Platz 9: Boeing

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Boeing nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 295 US-Dollar belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Maxene Huiyu / Shutterstock.com

Platz 8: TUI

Die US-Bank JPMorgan hat TUI auf "Overweight" mit einem Kursziel von 13,50 Euro belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Dafinchi / Shutterstock.com

Platz 7: Deutsche Telekom

Deutsche Bank Research hat Deutsche Telekom auf "Buy" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen.Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Cineberg / Shutterstock.com

Platz 6: Givaudan

Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Givaudan von 3500 auf 3300 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: IgorGolovniov / Shutterstock.com

Platz 5: EssilorLuxottica

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für EssilorLuxottica auf "Overweight" mit einem Kursziel von 335 Euro belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Rafael Henrique/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Platz 4: Tesla

Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Tesla nach Quartalszahlen von 480 auf 475 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Zigres / Shutterstock.com

Platz 3: SMA Solar

Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für SMA Solar von 57 auf 58 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: SMA Solar

Platz 2: RENK

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für RENK nach dem Pre-Close-Call am 22. April von 72 auf 73 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: RENK Group AG

Platz 1: Jungheinrich

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Jungheinrich mit einem Kursziel von 43 Euro auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Jungheinrich AG

Bildquellen: Konstantin Ivshin / Shutterstock.com, TunedIn by Westend61 / Shutterstock.com