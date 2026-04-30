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Kaufempfehlungen KW 18

Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

01.05.26 03:12 Uhr
Kaufempfehlung: Diese Aktien stehen auf den Expertenlisten ganz oben | finanzen.net

In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Kauf empfohlen.

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Aktien Empfehlungen KW 26/18: Analysten raten zum Kauf

Platz 16: Das Ranking

Anleger, die Aktien kaufen wollen, ziehen häufig Analystenstimmen zu Rate. In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Kauf empfohlen.

Quelle: finanzen.net, Bild: Lightspring / Shutterstock.com

Platz 15: UniCredit

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für UniCredit von 88,90 auf 81 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Annto / Shutterstock.com

Platz 14: Roche

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Roche mit einem Kursziel von 395 Franken auf "Outperform" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Roche

Platz 13: Tesla

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Tesla nach der Vorlage von Finanzdaten zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 465 US-Dollar belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Sergio Monti Photography / Shutterstock.com

Platz 12: Bayer

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Bayer mit einem Kursziel von 48 Euro auf "Overweight" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Lukassek / Shutterstock.com

Platz 11: Deutsche Börse

Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Deutsche Börse mit einem Kursziel von 293 Euro auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Tobias Arhelger / Shutterstock.com

Platz 10: QIAGEN

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für QIAGEN auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Dennis Diatel / Shutterstock.com

Platz 9: BP

Die DZ Bank hat den fairen Wert für BP nach Quartalszahlen von 526 auf 650 Pence angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

Platz 8: thyssenkrupp

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für thyssenkrupp mit einem Kursziel von 13 Euro auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: thyssenkrupp AG

Platz 7: T-Mobile US

Die schweizerische Großbank UBS hat die Einstufung für T-Mobile US nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 300 US-Dollar belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Tupungato / Shutterstock.com

Platz 6: Deutsche Bank

Die DZ Bank hat den fairen Wert für Deutsche Bank von 36 auf 33 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Slava2009 / Shutterstock.com

Platz 5: TRATON

Die DZ Bank hat die Einstufung für TRATON nach Eckdaten für das erste Quartal auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 38 Euro belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: TRATON GROUP

Platz 4: adidas

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für adidas mit einem Kursziel von 190 Euro auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: testing / Shutterstock.com

Platz 3: Amazon

Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Amazon nach Zahlen von 300 auf 320 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

Platz 2: Volkswagen

Das Analysehaus Jefferies hat Volkswagen nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 130 Euro auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: FotograFFF / Shutterstock.com

Platz 1: Alphabet A

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für die Alphabet-A-Aktie von 400 auf 450 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Fenixx666 / Shutterstock.com

Bildquellen: cooperr / Shutterstock.com, peterschreiber.media / shutterstock.com