Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Kauf empfohlen.
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Platz 16: Das Ranking
Anleger, die Aktien kaufen wollen, ziehen häufig Analystenstimmen zu Rate. In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Kauf empfohlen.
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Platz 15: UniCredit
Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für UniCredit von 88,90 auf 81 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Zur Analyse
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Platz 14: Roche
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Roche mit einem Kursziel von 395 Franken auf "Outperform" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Roche
Platz 13: Tesla
Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Tesla nach der Vorlage von Finanzdaten zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 465 US-Dollar belassen. Zur Analyse
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Platz 12: Bayer
Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Bayer mit einem Kursziel von 48 Euro auf "Overweight" belassen. Zur Analyse
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Platz 11: Deutsche Börse
Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Deutsche Börse mit einem Kursziel von 293 Euro auf "Buy" belassen. Zur Analyse
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Platz 10: QIAGEN
Deutsche Bank Research hat die Einstufung für QIAGEN auf "Buy" belassen. Zur Analyse
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Platz 9: BP
Die DZ Bank hat den fairen Wert für BP nach Quartalszahlen von 526 auf 650 Pence angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Zur Analyse
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Platz 8: thyssenkrupp
Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für thyssenkrupp mit einem Kursziel von 13 Euro auf "Buy" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: thyssenkrupp AG
Platz 7: T-Mobile US
Die schweizerische Großbank UBS hat die Einstufung für T-Mobile US nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 300 US-Dollar belassen. Zur Analyse
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Platz 6: Deutsche Bank
Die DZ Bank hat den fairen Wert für Deutsche Bank von 36 auf 33 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Zur Analyse
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Platz 5: TRATON
Die DZ Bank hat die Einstufung für TRATON nach Eckdaten für das erste Quartal auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 38 Euro belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: TRATON GROUP
Platz 4: adidas
Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für adidas mit einem Kursziel von 190 Euro auf "Buy" belassen. Zur Analyse
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Platz 3: Amazon
Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Amazon nach Zahlen von 300 auf 320 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Zur Analyse
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Platz 2: Volkswagen
Das Analysehaus Jefferies hat Volkswagen nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 130 Euro auf "Buy" belassen. Zur Analyse
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Platz 1: Alphabet A
Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für die Alphabet-A-Aktie von 400 auf 450 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Zur Analyse
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