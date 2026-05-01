Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Kauf empfohlen.
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Platz 16: Das Ranking
Anleger, die Aktien kaufen wollen, ziehen häufig Analystenstimmen zu Rate. In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Kauf empfohlen.
Quelle: finanzen.net, Bild: Vadim Balantsev / Shutterstock.com
Platz 15: Delivery Hero
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Delivery Hero von 26 auf 28 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Delivery Hero
Platz 14: BASF
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für BASF auf "Outperform" mit einem Kursziel von 61 Euro belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Pressefoto BASF
Platz 13: JPMorgan
Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für JPMorgan auf "Outperform" mit einem Kursziel von 330 US-Dollar belassen. Zur Analyse
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Platz 12: Apple
Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Apple nach Auswertung der aktuellen Appstore-Umsätze mit einem Kursziel von 340 US-Dollar auf "Buy" belassen. Zur Analyse
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Platz 11: Meta Platforms
Die DZ Bank hat den fairen Wert für Meta von 830 auf 790 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: rafapress / Shutterstock.com
Platz 10: Redcare Pharmacy
Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Redcare Pharmacy nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 83 Euro belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Redcare Pharmacy
Platz 9: HENSOLDT
Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für HENSOLDT nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: HENSOLDT
Platz 8: RENK
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für RENK nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: RENK Group AG
Platz 7: Daimler Truck
Die kanadische Bank RBC hat Daimler Truck nach Quartalszahlen des Nutzfahrzeugherstellers auf "Outperform" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Zur Analyse
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Platz 6: Rheinmetall
Die US-Bank JPMorgan hat Rheinmetall auf "Overweight" mit einem Kursziel von 2130,0 Euro belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Tobias Arhelger / Shutterstock.com
Platz 5: Infineon
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Infineon von 52 auf 74 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: 60b / Shutterstock.com
Platz 4: AMD
Die DZ Bank hat den fairen Wert für AMD von 280 auf 465 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Maurice NORBERT / Shutterstock.com
Platz 3: Airbus
Die kanadische Bank RBC hat Airbus auf "Outperform" mit einem Kursziel von 200 Euro belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Bocman1973 / Shutterstock.com
Platz 2: Shell
Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Shell auf "Overweight" mit einem Kursziel von 4500 Pence belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: FotograFFF / Shutterstock.com
Platz 1: Commerzbank
Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Commerzbank nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Frank Gaertner / Shutterstock.com
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