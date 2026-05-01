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Kaufempfehlungen KW 19

Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

08.05.26 10:18 Uhr
Kaufempfehlung: Diese Aktien stehen auf den Expertenlisten ganz oben | finanzen.net

In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Kauf empfohlen.

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Aktien Empfehlungen KW 26/19: Analysten raten zum Kauf

Platz 16: Das Ranking

Anleger, die Aktien kaufen wollen, ziehen häufig Analystenstimmen zu Rate. In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Kauf empfohlen.

Quelle: finanzen.net, Bild: Vadim Balantsev / Shutterstock.com

Platz 15: Delivery Hero

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Delivery Hero von 26 auf 28 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Delivery Hero

Platz 14: BASF

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für BASF auf "Outperform" mit einem Kursziel von 61 Euro belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Pressefoto BASF

Platz 13: JPMorgan

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für JPMorgan auf "Outperform" mit einem Kursziel von 330 US-Dollar belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: TK Kurikawa / Shutterstock.com

Platz 12: Apple

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Apple nach Auswertung der aktuellen Appstore-Umsätze mit einem Kursziel von 340 US-Dollar auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Andrey Bayda / Shutterstock.com

Platz 11: Meta Platforms

Die DZ Bank hat den fairen Wert für Meta von 830 auf 790 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: rafapress / Shutterstock.com

Platz 10: Redcare Pharmacy

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Redcare Pharmacy nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 83 Euro belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Redcare Pharmacy

Platz 9: HENSOLDT

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für HENSOLDT nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: HENSOLDT

Platz 8: RENK

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für RENK nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: RENK Group AG

Platz 7: Daimler Truck

Die kanadische Bank RBC hat Daimler Truck nach Quartalszahlen des Nutzfahrzeugherstellers auf "Outperform" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Robert Way / Shutterstock.com

Platz 6: Rheinmetall

Die US-Bank JPMorgan hat Rheinmetall auf "Overweight" mit einem Kursziel von 2130,0 Euro belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Tobias Arhelger / Shutterstock.com

Platz 5: Infineon

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Infineon von 52 auf 74 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: 60b / Shutterstock.com

Platz 4: AMD

Die DZ Bank hat den fairen Wert für AMD von 280 auf 465 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Maurice NORBERT / Shutterstock.com

Platz 3: Airbus

Die kanadische Bank RBC hat Airbus auf "Outperform" mit einem Kursziel von 200 Euro belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Bocman1973 / Shutterstock.com

Platz 2: Shell

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Shell auf "Overweight" mit einem Kursziel von 4500 Pence belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: FotograFFF / Shutterstock.com

Platz 1: Commerzbank

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Commerzbank nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Frank Gaertner / Shutterstock.com

Bildquellen: Pisit.Sj / Shutterstock.com, Konstantin Ivshin / Shutterstock.com