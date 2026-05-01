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Kaufempfehlungen KW 20

Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

15.05.26 10:21 Uhr
Kaufempfehlung: Diese Aktien stehen auf den Expertenlisten ganz oben | finanzen.net

In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Kauf empfohlen.

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Aktien Empfehlungen KW 26/20: Analysten raten zum Kauf

Platz 16: Das Ranking

Anleger, die Aktien kaufen wollen, ziehen häufig Analystenstimmen zu Rate. In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Kauf empfohlen.

Quelle: finanzen.net, Bild: Vadim Balantsev / Shutterstock.com

Platz 15: Rheinmetall

Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für die zuletzt schwachen Aktien von Rheinmetall von 1700 auf 1550 Euro gesenkt, die Papiere aber von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Tobias Arhelger / Shutterstock.com

Platz 14: adidas

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für adidas nach April-Absatzzahlen des chinesischen Großhändlers Pou Sheng auf "Outperform" mit einem Kursziel von 245 Euro belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: paul prescott / Shutterstock.com

Platz 13: DEUTZ

Die DZ Bank hat den fairen Wert für DEUTZ von 9,90 auf 11,60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: DEUTZ AG

Platz 12: Deutsche Pfandbriefbank

Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Deutsche Pfandbriefbank mit einem Kursziel von 5,50 Euro auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: CHRISTOF STACHE/AFP/Getty Images

Platz 11: Commerzbank

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Commerzbank von 40 auf 42 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Bocman1973 / Shutterstock.com

Platz 10: Delivery Hero

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Delivery Hero anlässlich des für 2027 angekündigten Rücktritts von Vorstandschef und Mitgründer Niklas Östberg auf "Buy" mit einem Kursziel von 29 Euro belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Delivery Hero

Platz 9: UBS

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für UBS von 39 auf 40 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: 360b / Shutterstock.com

Platz 8: RWE

Die DZ Bank hat RWE nach Quartalszahlen auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 65 Euro belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Andre Laaks, RWE

Platz 7: TUI

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für TUI nach Zahlen mit einem Kursziel von 12,50 Euro auf "Overweight" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Dafinchi / Shutterstock.com

Platz 6: SMA Solar

Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für SMA Solar anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen von 58 auf 71 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: SMA Solar

Platz 5: Siemens Energy

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Siemens Energy nach Zahlen von 150 auf 210 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Siemens Energy AG

Platz 4: Bilfinger

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Bilfinger mit einem Kursziel von 130 Euro auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Bilfinger SE / Eventbild-Service / Uli Deck

Platz 3: NVIDIA

Die schweizerische Großbank UBS hat das Kursziel für NVIDIA von 245 auf 275 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Konstantin Savusia / Shutterstock.com

Platz 2: ASML

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für ASML auf "Overweight" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: ASML

Platz 1: SAP

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für SAP mit einem Kursziel von 205 Euro auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: nitpicker / Shutterstock.com

Bildquellen: pupunkkop / Shutterstock.com, Lightspring / Shutterstock.com