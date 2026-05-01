Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für RENK von 78 auf 70 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Microsoft nach Treffen mit Investoren auf "Outperform" mit einem Kursziel von 640 US-Dollar belassen. Zur Analyse

Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für CEWE von 149 auf 139 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Rheinmetall von 2200 auf 1600 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für ASML mit einem Kursziel von 1515 Euro auf "Overweight" belassen. Zur Analyse

Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für NVIDIA nach Zahlen von 275 auf 280 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Ryanair von 31,50 auf 27,00 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für die Alphabet A -Aktie mit einem Kursziel von 445 US-Dollar auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Ottobock mit einem Kursziel von 93 Euro auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Bayer von 44 auf 51 Euro angehoben und die Papiere von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft. Zur Analyse

Die Baader Bank hat die Einstufung für HORNBACH Holding nach finalen Zahlen auf "Add" mit einem Kursziel von 96 Euro belassen. Zur Analyse

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Deutsche Telekom mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie von BASF von 55 auf 63 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Zur Analyse

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Boeing mit einem Kursziel von 295 US-Dollar auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für TUI mit einem Kursziel von 9 Euro auf "Overweight" belassen. Zur Analyse

Anleger, die Aktien kaufen wollen, ziehen häufig Analystenstimmen zu Rate. In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Kauf empfohlen.

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Heute im Fokus DAX stärker -- Asiens Börsen in Grün -- ifo-Geschäftsklima überraschend verbessert -- KI-Boom sorgt für Rekordzahlen bei Lenovo -- Rüstungsaktien, Cavendish, Softbank, Zoom im Fokus Infineon-Aktie bricht Rekord aus dem letzten Jahrtausend. DHL-Aktie testen 50-Euro-Hürde nach Kaufempfehlung. LANXESS von Analystenstimmen belastet. Richemont mit Umsatzplus. Waymo-Robotaxis haben Problem mit überfluteten Straßen. Gewewrkschaft stimmt über Jahresprämie von Hunderttausenden Euro bei Samsung ab. Senat sieht Investitionsbedarf im Hamburger Hafen bei acht Milliarden.

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