Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Kauf empfohlen.
Tipp: Handeln Sie Ihre Aktien jetzt für 0,00 € bei finanzen.net zero! Hier informieren
Platz 16: Das Ranking
Anleger, die Aktien kaufen wollen, ziehen häufig Analystenstimmen zu Rate. In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Kauf empfohlen.
Quelle: finanzen.net, Bild: Lightspring / Shutterstock.com
Platz 15: TUI
Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für TUI mit einem Kursziel von 9 Euro auf "Overweight" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Dafinchi / Shutterstock.com
Platz 14: Boeing
Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Boeing mit einem Kursziel von 295 US-Dollar auf "Buy" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Maxene Huiyu / Shutterstock.com
Platz 13: BASF
Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie von BASF von 55 auf 63 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Pressefoto BASF
Platz 12: Deutsche Telekom
Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Deutsche Telekom mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Buy" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: M DOGAN / Shutterstock.com
Platz 11: HORNBACH
Die Baader Bank hat die Einstufung für HORNBACH Holding nach finalen Zahlen auf "Add" mit einem Kursziel von 96 Euro belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: hornbach-holding.de
Platz 10: Bayer
Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Bayer von 44 auf 51 Euro angehoben und die Papiere von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Lukassek / Shutterstock.com
Platz 9: Ottobock
Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Ottobock mit einem Kursziel von 93 Euro auf "Buy" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Roman Babakin / Shutterstock.com
Platz 8: Alphabet A
Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für die Alphabet A-Aktie mit einem Kursziel von 445 US-Dollar auf "Buy" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Fenixx666 / Shutterstock.com
Platz 7: Ryanair
Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Ryanair von 31,50 auf 27,00 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen.Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Markus Mainka / Shutterstock.com
Platz 6: NVIDIA
Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für NVIDIA nach Zahlen von 275 auf 280 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Poetra.RH / Shutterstock.com
Platz 5: ASML
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für ASML mit einem Kursziel von 1515 Euro auf "Overweight" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: ASML
Platz 4: Rheinmetall
Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Rheinmetall von 2200 auf 1600 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Tobias Arhelger / Shutterstock.com
Platz 3: CEWE
Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für CEWE von 149 auf 139 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: CEWE
Platz 2: Microsoft
Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Microsoft nach Treffen mit Investoren auf "Outperform" mit einem Kursziel von 640 US-Dollar belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: James M. Phelps, Jr / Shutterstock.com
Platz 1: RENK
Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für RENK von 78 auf 70 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: RENK Group AG
Weitere News
Bildquellen: Holmes Su / Shutterstock.com, LiliGraphie / Shutterstock.com