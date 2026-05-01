DAX24.742 +0,6%Est506.002 +0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,8700 +1,1%Nas26.293 +0,1%Bitcoin66.524 -0,4%Euro1,1605 -0,1%Öl105,6 +0,7%Gold4.525 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Infineon 623100 SAP 716460 D-Wave Quantum A3DSV9 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 RENK RENK73 Amazon 906866 Microsoft 870747 Deutsche Bank 514000 Commerzbank CBK100 HENSOLDT HAG000 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stärker -- ifo-Geschäftsklima überraschend verbessert -- KI-Boom sorgt für Rekordzahlen bei Lenovo -- Rüstungsaktien, Cavendish, Softbank, Zoom im Fokus
Top News
UBS AG: Neutral für DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie UBS AG: Neutral für DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie
Spezialist für Verbindungshalbleiter erwartet stärkstes Quartal der Firmengeschichte Spezialist für Verbindungshalbleiter erwartet stärkstes Quartal der Firmengeschichte
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Kaufempfehlungen KW 21

Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

22.05.26 10:26 Uhr
Kaufempfehlung: Diese Aktien stehen auf den Expertenlisten ganz oben | finanzen.net

In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Kauf empfohlen.

- In eigener Sache -

Tipp: Handeln Sie Ihre Aktien jetzt für 0,00 € bei finanzen.net zero! Hier informieren



Aktien Empfehlungen KW 26/21: Analysten raten zum Kauf

Platz 16: Das Ranking

Anleger, die Aktien kaufen wollen, ziehen häufig Analystenstimmen zu Rate. In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Kauf empfohlen.

Quelle: finanzen.net, Bild: Lightspring / Shutterstock.com

Platz 15: TUI

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für TUI mit einem Kursziel von 9 Euro auf "Overweight" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Dafinchi / Shutterstock.com

Platz 14: Boeing

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Boeing mit einem Kursziel von 295 US-Dollar auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Maxene Huiyu / Shutterstock.com

Platz 13: BASF

Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie von BASF von 55 auf 63 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Pressefoto BASF

Platz 12: Deutsche Telekom

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Deutsche Telekom mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: M DOGAN / Shutterstock.com

Platz 11: HORNBACH

Die Baader Bank hat die Einstufung für HORNBACH Holding nach finalen Zahlen auf "Add" mit einem Kursziel von 96 Euro belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: hornbach-holding.de

Platz 10: Bayer

Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Bayer von 44 auf 51 Euro angehoben und die Papiere von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Lukassek / Shutterstock.com

Platz 9: Ottobock

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Ottobock mit einem Kursziel von 93 Euro auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Roman Babakin / Shutterstock.com

Platz 8: Alphabet A

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für die Alphabet A-Aktie mit einem Kursziel von 445 US-Dollar auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Fenixx666 / Shutterstock.com

Platz 7: Ryanair

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Ryanair von 31,50 auf 27,00 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen.Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Markus Mainka / Shutterstock.com

Platz 6: NVIDIA

Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für NVIDIA nach Zahlen von 275 auf 280 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Poetra.RH / Shutterstock.com

Platz 5: ASML

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für ASML mit einem Kursziel von 1515 Euro auf "Overweight" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: ASML

Platz 4: Rheinmetall

Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Rheinmetall von 2200 auf 1600 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Tobias Arhelger / Shutterstock.com

Platz 3: CEWE

Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für CEWE von 149 auf 139 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: CEWE

Platz 2: Microsoft

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Microsoft nach Treffen mit Investoren auf "Outperform" mit einem Kursziel von 640 US-Dollar belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: James M. Phelps, Jr / Shutterstock.com

Platz 1: RENK

Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für RENK von 78 auf 70 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: RENK Group AG

Bildquellen: Holmes Su / Shutterstock.com, LiliGraphie / Shutterstock.com