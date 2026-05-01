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Kaufempfehlungen KW 22

Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

29.05.26 14:34 Uhr
Kaufempfehlung: Diese Aktien stehen auf den Expertenlisten ganz oben | finanzen.net

In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Kauf empfohlen.

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Aktien Empfehlungen KW 26/22: Analysten raten zum Kauf

Platz 16: Das Ranking

Anleger, die Aktien kaufen wollen, ziehen häufig Analystenstimmen zu Rate. In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Kauf empfohlen.

Quelle: finanzen.net, Bild: Lightspring / Shutterstock.com

Platz 15: ASML

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für ASML mit einem Kursziel von 1700 Euro auf "Outperform" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: ASML

Platz 14: Beiersdorf

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Beiersdorf auf "Outperform" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Lukassek / Shutterstock.com

Platz 13: Boeing

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Boeing auf "Buy" mit einem Kursziel von 295 US-Dollar belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Maxene Huiyu / Shutterstock.com

Platz 12: Richemont

Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Richemont von 182 auf 186 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: August_0802 / Shutterstock.com

Platz 11: BP

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für BP anlässlich der Trennung von Albert Manifold auf "Outperform" mit einem Kursziel von 700 Pence belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

Platz 10: BayWa

Die Baader Bank hat die Einstufung für BayWa auf "Buy" mit einem Kursziel von 6 Euro belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: BayWa AG

Platz 9: UBS

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für UBS mit einem Kursziel von 38 Franken auf "Outperform" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: 360b / Shutterstock.com

Platz 8: Ferrari

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Ferrari auf "Buy" mit einem Kursziel von 400 US-Dollar belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: LLUIS GENE/Getty Images

Platz 7: BioNTech

Die Schweizer Großbank UBS hat BioNTech von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 117 auf 135 US-Dollar angehoben. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Pavlo Gonchar/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Platz 6: TUI

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für TUI auf "Overweight" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Dafinchi / Shutterstock.com

Platz 5: Bayer

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Bayer mit einem Kursziel von 52 Euro auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Lukassek / Shutterstock.com

Platz 4: Nordex

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Nordex anlässlich der Investorenveranstaltung "dbAccess European Champions Conference" mit einem Kursziel von 59 Euro auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Lukassek / Shutterstock.com

Platz 3: BASF

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für BASF mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Pressefoto BASF

Platz 2: Commerzbank

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Commerzbank mit einem Kursziel von 42 Euro auf "Overweight" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Bocman1973 / Shutterstock.com

Platz 1: CTS Eventim

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für CTS Eventim mit einem Kursziel von 95 Euro auf "Overweight" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.ch, Bild: Willy Barton / Shutterstock.com

Bildquellen: cooperr / Shutterstock.com, Lightspring / Shutterstock.com