Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Kauf empfohlen.
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Platz 16: Das Ranking
Anleger, die Aktien kaufen wollen, ziehen häufig Analystenstimmen zu Rate. In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Kauf empfohlen.
Quelle: finanzen.net, Bild: Lightspring / Shutterstock.com
Platz 15: ASML
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für ASML mit einem Kursziel von 1700 Euro auf "Outperform" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: ASML
Platz 14: Beiersdorf
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Beiersdorf auf "Outperform" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Zur Analyse
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Platz 13: Boeing
Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Boeing auf "Buy" mit einem Kursziel von 295 US-Dollar belassen. Zur Analyse
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Platz 12: Richemont
Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Richemont von 182 auf 186 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Zur Analyse
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Platz 11: BP
Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für BP anlässlich der Trennung von Albert Manifold auf "Outperform" mit einem Kursziel von 700 Pence belassen. Zur Analyse
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Platz 10: BayWa
Die Baader Bank hat die Einstufung für BayWa auf "Buy" mit einem Kursziel von 6 Euro belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: BayWa AG
Platz 9: UBS
Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für UBS mit einem Kursziel von 38 Franken auf "Outperform" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: 360b / Shutterstock.com
Platz 8: Ferrari
Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Ferrari auf "Buy" mit einem Kursziel von 400 US-Dollar belassen. Zur Analyse
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Platz 7: BioNTech
Die Schweizer Großbank UBS hat BioNTech von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 117 auf 135 US-Dollar angehoben. Zur Analyse
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Platz 6: TUI
Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für TUI auf "Overweight" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Dafinchi / Shutterstock.com
Platz 5: Bayer
Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Bayer mit einem Kursziel von 52 Euro auf "Buy" belassen. Zur Analyse
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Platz 4: Nordex
Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Nordex anlässlich der Investorenveranstaltung "dbAccess European Champions Conference" mit einem Kursziel von 59 Euro auf "Buy" belassen. Zur Analyse
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Platz 3: BASF
Deutsche Bank Research hat die Einstufung für BASF mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Buy" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Pressefoto BASF
Platz 2: Commerzbank
Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Commerzbank mit einem Kursziel von 42 Euro auf "Overweight" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Bocman1973 / Shutterstock.com
Platz 1: CTS Eventim
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für CTS Eventim mit einem Kursziel von 95 Euro auf "Overweight" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.ch, Bild: Willy Barton / Shutterstock.com
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