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Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für CTS Eventim mit einem Kursziel von 95 Euro auf "Overweight" belassen. Zur Analyse

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Commerzbank mit einem Kursziel von 42 Euro auf "Overweight" belassen. Zur Analyse

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für BASF mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Nordex anlässlich der Investorenveranstaltung "dbAccess European Champions Conference" mit einem Kursziel von 59 Euro auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Bayer mit einem Kursziel von 52 Euro auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für TUI auf "Overweight" belassen. Zur Analyse

Die Schweizer Großbank UBS hat BioNTech von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 117 auf 135 US-Dollar angehoben. Zur Analyse

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Ferrari auf "Buy" mit einem Kursziel von 400 US-Dollar belassen. Zur Analyse

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für UBS mit einem Kursziel von 38 Franken auf "Outperform" belassen. Zur Analyse

Die Baader Bank hat die Einstufung für BayWa auf "Buy" mit einem Kursziel von 6 Euro belassen. Zur Analyse

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für BP anlässlich der Trennung von Albert Manifold auf "Outperform" mit einem Kursziel von 700 Pence belassen. Zur Analyse

Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Richemont von 182 auf 186 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Boeing auf "Buy" mit einem Kursziel von 295 US-Dollar belassen. Zur Analyse

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Beiersdorf auf "Outperform" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Zur Analyse

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für ASML mit einem Kursziel von 1700 Euro auf "Outperform" belassen. Zur Analyse

Anleger, die Aktien kaufen wollen, ziehen häufig Analystenstimmen zu Rate. In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Kauf empfohlen.

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