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Kaufempfehlungen KW 23

Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

05.06.26 12:33 Uhr
Kaufempfehlung: Diese Aktien stehen auf den Expertenlisten ganz oben | finanzen.net

In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Kauf empfohlen.

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Aktien Empfehlungen KW 26/23: Analysten raten zum Kauf

Platz 16: Das Ranking

Anleger, die Aktien kaufen wollen, ziehen häufig Analystenstimmen zu Rate. In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Kauf empfohlen.

Quelle: finanzen.net, Bild: TunedIn by Westend61 / Shutterstock.com

Platz 15: BioNTech

Das Analysehaus Jefferies hat BioNTech mit einem Kursziel von 138 US-Dollar auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Pavlo Gonchar/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Platz 14: Vonovia

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Vonovia von 31,80 auf 34,30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Vonovia SE

Platz 13: AMD

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für AMD von 500 auf 665 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: JHVEPhoto / Shutterstock.com

Platz 12: Scout24

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Scout24 auf "Outperform" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Scout24

Platz 11: Infineon

Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Infineon von 75 auf 96 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: 360b / Shutterstock.com

Platz 10: HENSOLDT

Deutsche Bank Research hat HENSOLDT mit einem Kursziel von 101 Euro auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: HENSOLDT

Platz 9: ASML

Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für ASML von 1515 auf 1900 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: ASML

Platz 8: Fresenius

Die Schweizer Großbank UBS hat Fresenius mit einem Kursziel von 54 Euro auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Fresenius

Platz 7: Inditex

Die DZ Bank hat den fairen Wert für Inditex von 62 auf 63 Euro je Aktie angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Inditex

Platz 6: STMicroelectronics

Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für STMicroelectronics von 49 auf 80 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Platz 5: Redcare Pharmacy

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Redcare Pharmacy nach vereinbarter Honorarerhöhung für Apotheken durch das Bundeskabinett mit einem Kursziel von 99 Euro auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Redcare Pharmacy

Platz 4: Broadcom

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Broadcom von 500 auf 525 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Ken Wolter / Shutterstock.com

Platz 3: Boeing

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Boeing auf "Buy" mit einem Kursziel von 295 US-Dollar belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Maxene Huiyu / Shutterstock.com

Platz 2: Siemens Energy

Die kanadische Bank RBC hat Siemens Energy auf "Outperform" mit einem Kursziel von 200 Euro belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Siemens Energy AG

Platz 1: Adyen

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Adyen nach einem Treffen unter anderem mit dem Finanzchef Ethan Tandowsky auf "Buy" mit einem Kursziel von 1.166 Euro belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Bildquellen: LiliGraphie / Shutterstock.com, albund / Shutterstock.com