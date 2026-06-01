Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Kauf empfohlen.
Tipp: Handeln Sie Ihre Aktien jetzt für 0,00 € bei finanzen.net zero! Hier informieren
Platz 16: Das Ranking
Anleger, die Aktien kaufen wollen, ziehen häufig Analystenstimmen zu Rate. In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Kauf empfohlen.
Quelle: finanzen.net, Bild: TunedIn by Westend61 / Shutterstock.com
Platz 15: BioNTech
Das Analysehaus Jefferies hat BioNTech mit einem Kursziel von 138 US-Dollar auf "Buy" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Pavlo Gonchar/SOPA Images/LightRocket via Getty Images
Platz 14: Vonovia
Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Vonovia von 31,80 auf 34,30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Vonovia SE
Platz 13: AMD
Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für AMD von 500 auf 665 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: JHVEPhoto / Shutterstock.com
Platz 12: Scout24
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Scout24 auf "Outperform" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Scout24
Platz 11: Infineon
Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Infineon von 75 auf 96 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: 360b / Shutterstock.com
Platz 10: HENSOLDT
Deutsche Bank Research hat HENSOLDT mit einem Kursziel von 101 Euro auf "Buy" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: HENSOLDT
Platz 9: ASML
Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für ASML von 1515 auf 1900 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: ASML
Platz 8: Fresenius
Die Schweizer Großbank UBS hat Fresenius mit einem Kursziel von 54 Euro auf "Buy" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Fresenius
Platz 7: Inditex
Die DZ Bank hat den fairen Wert für Inditex von 62 auf 63 Euro je Aktie angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Inditex
Platz 6: STMicroelectronics
Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für STMicroelectronics von 49 auf 80 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
Platz 5: Redcare Pharmacy
Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Redcare Pharmacy nach vereinbarter Honorarerhöhung für Apotheken durch das Bundeskabinett mit einem Kursziel von 99 Euro auf "Buy" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Redcare Pharmacy
Platz 4: Broadcom
Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Broadcom von 500 auf 525 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Ken Wolter / Shutterstock.com
Platz 3: Boeing
Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Boeing auf "Buy" mit einem Kursziel von 295 US-Dollar belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Maxene Huiyu / Shutterstock.com
Platz 2: Siemens Energy
Die kanadische Bank RBC hat Siemens Energy auf "Outperform" mit einem Kursziel von 200 Euro belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Siemens Energy AG
Platz 1: Adyen
Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Adyen nach einem Treffen unter anderem mit dem Finanzchef Ethan Tandowsky auf "Buy" mit einem Kursziel von 1.166 Euro belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
Weitere News
Bildquellen: LiliGraphie / Shutterstock.com, albund / Shutterstock.com