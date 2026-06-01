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Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Adyen nach einem Treffen unter anderem mit dem Finanzchef Ethan Tandowsky auf "Buy" mit einem Kursziel von 1.166 Euro belassen. Zur Analyse

Die kanadische Bank RBC hat Siemens Energy auf "Outperform" mit einem Kursziel von 200 Euro belassen. Zur Analyse

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Boeing auf "Buy" mit einem Kursziel von 295 US-Dollar belassen. Zur Analyse

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Broadcom von 500 auf 525 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Redcare Pharmacy nach vereinbarter Honorarerhöhung für Apotheken durch das Bundeskabinett mit einem Kursziel von 99 Euro auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für STMicroelectronics von 49 auf 80 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Die DZ Bank hat den fairen Wert für Inditex von 62 auf 63 Euro je Aktie angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Zur Analyse

Die Schweizer Großbank UBS hat Fresenius mit einem Kursziel von 54 Euro auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für ASML von 1515 auf 1900 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Zur Analyse

Deutsche Bank Research hat HENSOLDT mit einem Kursziel von 101 Euro auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Infineon von 75 auf 96 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Scout24 auf "Outperform" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Zur Analyse

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für AMD von 500 auf 665 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Zur Analyse

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Vonovia von 31,80 auf 34,30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Das Analysehaus Jefferies hat BioNTech mit einem Kursziel von 138 US-Dollar auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Anleger, die Aktien kaufen wollen, ziehen häufig Analystenstimmen zu Rate. In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Kauf empfohlen.

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Heute im Fokus KI-Skepsis wächst: DAX stabil, Techtitel tiefrot -- Schlappe für SpaceX -- Marvell vor S&P-Aufnahme? -- Anthropic mahnt zu KI-Pause -- Infineon, Samsung, SK hynix im Fokus Deutsche Autobauer hinken hinterher. Tesla mit massiver Kurszielerhöhung. Zwischenfall am Frankfurter Flughafen - Lufthansa-Maschine sackt plötzlich ab. Putin und Selenskyj bleiben bei Friedensbedingungen weit auseinander. Givaudan übernimmt Mehrheitsbeteiligung an spanischem Duftunternehmen. Commerzbank-Aktie über UniCredit-Angebot: Können Anleger die Kurslücke nutzen?

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